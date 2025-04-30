Депутат Мажилиса Сергей Пономарёв направил депутатский запрос с призывом вмешаться в ситуацию вокруг реализации отечественных научных разработок. По его словам, казахстанские проекты в сфере медицины и ядерных технологий могут вывести страну в лидеры, но их внедрение сдерживается бюрократическими барьерами, передаёт BaigeNews.kz.

В своём обращении парламентарий подчеркнул, что Казахстан располагает уникальными научными ресурсами и разработками мирового уровня, однако отсутствие системной поддержки и оперативных решений мешает им выйти на рынок.

"Так много говорится об инновациях, но примеров, по-настоящему внедрённых и масштабированных в Казахстане, — единицы. Мы теряем время, возможности и конкурентоспособность", — заявил Пономарёв, ссылаясь на слова Президента Токаева о ключевой роли технологического прогресса в будущем стран.

Одним из таких проектов он назвал возможность производства радиоизотопа актиний-225 — вещества, которое используется в радионуклидной терапии рака. По его словам, Институт ядерной физики в Алматы располагает нужным оборудованием и технологиями, а стоимость одного грамма препарата достигает $80 млн.

"Во всём мире производится всего 1,5 грамма этого изотопа — в США и России. Казахстан мог бы занять нишу в этой сверхприбыльной области. Тем более, что нужное сырьё — радиоактивные окалины с труб нефтяной отрасли — у нас есть в избытке", — отметил депутат.

Ещё один пример — отечественные гидрогелевые повязки "AQUA DRESS", которые уже прошли апробацию и не имеют аналогов в СНГ. Это третье поколение перевязочных биоматериалов, предназначенных эффективно лечить ожоги, пролежни, трофические язвы, диабетические стопы и многое другое. Однако Комитет фармконтроля Минздрава, по словам депутата, не выдал необходимое заключение уже более 200 дней.

Скрининг рака лёгкого с применением искусственного интеллекта — третий ключевой проект, о котором идёт речь в депутатском запросе. Пономарёв напомнил, что ранее такая программа уже была утверждена постановлением Правительства, а её эффективность подтверждена пилотным проектом, в ходе которого было выявлено 42 случая рака на ранней стадии у 109 человек.

"Систему разработали наши же учёные и предприниматели. Они вложили миллиарды тенге в КТ-аппараты, сервисные центры и ИИ-решения. В США и Италии подобные скрининги уже доказали эффективность, значительно снизив смертность", — указал он.

В заключение депутат обозначил три конкретных предложения:

Оказать содействие в запуске программ по скринингу рака лёгкого с применением ИИ. Проконтролировать внедрение отечественных научных разработок, которые не реализуются или саботируются. Разработать технологию выделения радиия-226 и его облучения для производства актиния-225.

"Возможности и мозги для этого в стране есть, только дерзай", - отметил Пономарёв.