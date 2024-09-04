Депутат требует признания сертификатов переподготовки для педагогов
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Депутат мажилиса Юлия Кучинская направила депутатский запрос заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой с просьбой рассмотреть вопрос признания сертификатов о курсовой переподготовке для педагогов, передаёт BaigeNews. А также, учитывая, что часть вузов уже предлагают и проводят курсы по переподготовке педагогических кадров признать действительными полученные сертификаты.
Она отметила, что всилу дефицита педагогических кадров в малокомплектных и удаленных школах учителя предметники проходили переподготовку по "родственным предметам" и на протяжении нескольких лет работали учителями предметниками по нескольким "родственным предметам". Это позволяло решить проблему дефицита кадров и обеспечить полную нагрузку для учителя.
"На основании проверок ревизионных комиссий преподавание педагогами предметов на основании сертификатов о курсовой переподготовке квалифицировано как нарушение. В отношении директоров школ были применены соответствующие меры взыскания", - сказала она.
По ее словам, введение запрета на преподавание смежных дисциплин педагогами, прошедшими курсовую подготовку (переподготовку) приводит к усугублению проблемы дефицита кадров.
"Во-первых, сохранившиеся в сельской местности педагоги теряют часовую нагрузку и, следовательно, заработную плату. Что в итоге приведет к оттоку кадров из населенного пункта. Во-вторых, еще больше усилиться проблема дефицита кадров и отсутствия педагогов по отдельным дисциплинам в школах", - заключила депутат.
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