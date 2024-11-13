Депутат требует принять дополнительные меры по теплообеспечению казахстанцев

Мажилисмен Дюсенбай Турганов направил депутатский запрос заместителю премьер-министра Скляру Р.В. с просьбой принять дополнительные меры по теплообеспечению казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в начале отопительного сезона казахстанцы в очередной раз стали свидетелями слабой подготовки к работе в осенне-зимний период со стороны центральных и местных исполнительных органов.

"По итогам комиссионного обследования систем теплоснабжения г.Сарани были выявлены многочисленные недочеты в части подготовки центральной котельной к отопительному периоду, отклонения от проектных решений при строительстве и другие замечания, которые негативно отразились на качественном проведении пуско-наладочных работ, стабильной работе котлов и вспомогательного оборудования во время эксплуатации", - сообщил он.

В результате указанных упущений 13 октября без теплоснабжения остались 168 многоэтажных домов (6 тысяч абонентов) и 2 социальных объекта.

Вместе с тем, резервная схема теплоснабжения (на минимальных параметрах тепла) была восстановлена только 17 октября (спустя пять суток), путем переподключения локальных котельных, которые на тот момент не были готовы к несению температурных нагрузок.

"Так, в нарушение требований Закона "О теплоэнергетике" акиматом г.Сарань не был обеспечен надлежащий контроль за подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ на действующих локальных котельных (резервная схема теплоснабжения) для их надежного функционирования в отопительный период 2024-2025 годов. Как известно, в стране на завершающей стадии строительства также находятся еще несколько похожих котельных в г.Аксу Павлодарской области и г. Семей", - добавил он.

По его мнению, есть несколько системных проблем, требующих от Правительства принятия дополнительных решений.

Первое, увеличение сроков строительства. Котельная в г.Сарань строится с 2011 года. При строительстве прошло несколько корректировок ПСД, тем самым стоимость возросла с 7 до 9 млрд тенге. К примеру, котельная в г.Аксу строится с 2014 года, с увеличением стоимости с 6,4 до 11 млрд тенге.

"Слабый контроль за реализацией проектов со стороны авторского и технического надзора, а также слабый уровень проектных решений. Так, при корректировках ПСД по Саранской котельной был исключен второй ввод электрического питания, насосная группа не обеспечивала проектную производительность. При строительстве котельной в г.Аксу не вошли в проект подъездные железнодорожные пути и ряд других узлов, критичных для эксплуатации энергетического объекта. В проекте котельной в мкр. Карагайлы в г.Семей 10 котлов производительностью 2,2 Гкал/ч каждый вместо 2-3 более мощных", - отметил Турганов.

К слову, до сих пор также не завершены полноценные пуско-наладочные работы по Аркалыкской ТЭЦ на угле, введенной в эксплуатацию 2 года назад. Такая же ситуация по своевременному и качественному завершению ремонтных работ на тепловых сетях наблюдается в городах Актау, Аягоз.

Депутат считает необходимым Правительству рассмотреть необходимость принятия конкретных мер.

"Первое, усиления ответственности: за некорректные проектные решения и положительного решения при прохождении Государственной экспертизы, а также слабый контроль со стороны авторского и технического контроля. Второе, необходимости ввода в эксплуатацию построенных или реконструированных источников тепловой энергии и тепловых сетей до 1 сентября. С учетом необходимости проведения в течение 2 недель пуско-наладочных работ для обеспечения готовности к работе на номинальных параметрах до середины сентября", - добавил он.

Кроме того, касается своевременного обеспечения финансирования строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе источников тепловой энергии. Это необходимо для исключения удорожания проектов при корректировке.