Мажилисмен Ерлан Абдиев направил депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-министра Олжаса Бектенова, выразив обеспокоенность резким ростом незаконных списаний с залоговых счетов клиентов"Отбасы банка". По его словам, сложившаяся ситуация представляет серьёзную угрозу для социальной стабильности и требует срочных законодательных мер, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, озвученным депутатом, с 2022 года наблюдается взрывной рост таких списаний:

в 2022 году – 362 списания на 88,2 млн тенге;

в 2023 году – 4 740 на сумму 1,72 млрд тенге;

в 2024 году – уже 8 995 на 9,26 млрд тенге.

Общий прирост составил более 10 500% всего за два года.

По словам Абдиева, организованные группы, включающие агентов по недвижимости, нотариусов и частных судебных исполнителей, используют исполнительные надписи нотариусов для списания денег с залоговых счетов заемщиков. Эти средства, предназначенные для получения жилищного займа, незаконно переводятся в пользу третьих лиц, предоставивших клиенту средства на первоначальный взнос.

Особую тревогу вызывает тот факт, что более 3,2 млрд тенге в 2024 году были списаны всего тремя ЧСИ, что говорит о системности и масштабности проблемы.

"Списание с залоговых депозитов лишает граждан возможности перейти на жилищный заем, повышает долговую нагрузку и может привести к потере жилья", - отмечает депутат.

В этой связи мажилисмен предлагает:

Законодательно запретить списание средств с залоговых счетов без судебного решения. Ограничить использование исполнительных надписей нотариусов в отношении средств, находящихся на депозитах "Отбасы банк". Укрепить защиту заемщиков от действий частных судебных исполнителей, которые могут привести к потере жилья.

Депутат подчеркнул, что жилищные сбережения в "Отбасы Банке" остаются единственным доступным инструментом для многих казахстанцев по улучшению жилищных условий. В этой связи он выразил готовность инициировать соответствующие поправки в рамках разрабатываемого закона о совершенствовании сферы строительства и долевого участия.