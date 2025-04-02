Депутат Сергей Пономарёв выступил с официальным запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову с требованием проведения международного экологического аудита всех нефтяных проектов на Каспийском море, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен настаивает на том, что необходимо объективно оценить воздействие деятельности нефтяных компаний на окружающую среду Каспийского региона и выработать конкретные меры по минимизации экологического ущерба.

"В настоящее время Каспийское море сталкивается с серьёзными экологическими проблемами, которые вызвала в том числе и деятельность крупных нефтеперерабатывающих компаний. (...) С 2005 по 2023 годы уровень моря упал на 185 см. Площадь водной поверхности моря уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров. Это соразмерно территории Бельгии. Средняя интенсивность спада – 10 см в год, а в отдельные годы – до 25 см", - заявил С. Пономарёв.

Он озвучил данные дистанционного зондирования, согласно которым с 2008 по 2023 годы акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7%. Наибольшее обмеление наблюдается в районе Атырау. Такими темпами Северный Каспий может исчезнуть в течение 75 лет.

По словам депутата, в прессе и официальных источниках описаны многочисленные случаи нарушения компаниями природоохранных требований и аварийные ситуации различной тяжести. Но компании проявляют безразличие к окружающей среде, здоровью населения и в целом, судьбе Каспийского моря.

"Компании не только игнорируют экологические нормы, но и перекладывают финансовую ответственность на государство, оспаривая штрафы или компенсируя их за счёт других выплат", - добавил он.

В условиях нарастающего экологического кризиса он предложил комплекс мер для усиления экологического контроля за деятельностью нефтеных компаний, среди которых: