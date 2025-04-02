Депутат мажилиса Айгуль Куспан подняла вопрос повышения стоимости общевойскового пайка, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на тот факт, что еще в 2016 году совместным приказом четырех силовых ведомств утверждена методика расчета стоимости продовольственных пайков военнослужащих, пересмотр тарифа происходит только после неоднократных обращений депутатов.

По словам народного избранника, в 2022 году депутаты поднимали данный вопрос, и по результатам стоимость пайка была повышена с 1 713 до нынешних 2 250 тенге. Вместе с тем, уполномоченные органы обещали усовершенствовать методику расчета и актуализировать стоимость войскового пайка. Однако, ситуация не изменилась по сей день.

"Новой методики нет, а действующую просто не используют. Хотя даже согласно действующей методике стоимость пайка должна быть на 40% выше и составлять порядка 3 150 тенге. Как можно обеспечить качественное питание при таком дефиците?" - вопрошает Айгуль Куспан.

По информации мажилисвумен, военнослужащие ежедневно должны получать 48 видов продуктов – от мяса до овощей и фруктов. Однако, с учётом нынешних финансовых ограничений, поставщики часто вынуждены экономить и заменять продукты на более дешевые аналоги.

"Подобные компромиссы влияют на качество питания, а, следовательно, на здоровье солдат. Мы уже наблюдаем нарастающие проблемы: в 2024 году более 30 тонн продуктов было возвращено поставщикам, и количество нарушений договорных обязательств со стороны поставщиков увеличилось на 46%. К сожалению, это приводит к печальным последствиям", - говорит она.

В этой связи депутат предлагает: