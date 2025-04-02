Депутат снова просит увеличить стоимость пайков казахстанских военнослужащих
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Депутат мажилиса Айгуль Куспан подняла вопрос повышения стоимости общевойскового пайка, передаёт BaigeNews.kz.
Несмотря на тот факт, что еще в 2016 году совместным приказом четырех силовых ведомств утверждена методика расчета стоимости продовольственных пайков военнослужащих, пересмотр тарифа происходит только после неоднократных обращений депутатов.
По словам народного избранника, в 2022 году депутаты поднимали данный вопрос, и по результатам стоимость пайка была повышена с 1 713 до нынешних 2 250 тенге. Вместе с тем, уполномоченные органы обещали усовершенствовать методику расчета и актуализировать стоимость войскового пайка. Однако, ситуация не изменилась по сей день.
"Новой методики нет, а действующую просто не используют. Хотя даже согласно действующей методике стоимость пайка должна быть на 40% выше и составлять порядка 3 150 тенге. Как можно обеспечить качественное питание при таком дефиците?" - вопрошает Айгуль Куспан.
По информации мажилисвумен, военнослужащие ежедневно должны получать 48 видов продуктов – от мяса до овощей и фруктов. Однако, с учётом нынешних финансовых ограничений, поставщики часто вынуждены экономить и заменять продукты на более дешевые аналоги.
"Подобные компромиссы влияют на качество питания, а, следовательно, на здоровье солдат. Мы уже наблюдаем нарастающие проблемы: в 2024 году более 30 тонн продуктов было возвращено поставщикам, и количество нарушений договорных обязательств со стороны поставщиков увеличилось на 46%. К сожалению, это приводит к печальным последствиям", - говорит она.
В этой связи депутат предлагает:
- Согласно предварительным подсчетам, для увеличения стоимости пайка на текущий год необходимо дополнительно изыскать 10,2 млрд тенге (из них Национальная гвардия – 4,8 млрд, КНБ – 4,6 млрд, СГО – 505 млн, МЧС – 316 млн). Министерству обороны требуется 7,5 млрд тенге, но они могут
их покрыть за счет собственных лимитов. Финансирование должно быть пересмотрено безотлагательно, и ресурсы для этого необходимо найти немедленно.
- Для того чтобы этот вопрос не поднимался вновь, требуется механизм, обеспечивающий регулярную корректировку стоимости пайка с учетом инфляции и роста цен, который должен быть внедрен до обсуждения бюджета на предстоящий период.
- Важно не только увеличить расходы, но и гарантировать, что выделенные средства в полном объеме дойдут до солдат. Контроль за организацией питания должен стать прозрачным, эффективным и непрерывным. Для этого необходимо задействовать общественные организации, такие как Совет солдатских матерей "Сердца матерей", а также внедрить автоматизированные системы мониторинга.
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