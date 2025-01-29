О массовой продаже контрабандной продукции заявил депутат на заседании Мажилиса Парламента, передает BaigeNews.kz.

Запрос на эту тему, на имя Премьер-Министра и Генерального прокурора, озвучил депутат Берик Бейсенгалиев.

Прошлый год стал первым для Казахстана за много лет, когда экономика столкнулась с огромным неисполнением доходов в республиканский бюджет. Депутат напомнил, что для исправления ситуации во внеплановом порядке пришлось дополнительно привлечь из национального фонда два триллиона тенге. При этом для роста доходов есть много возможностей.

"Только один пример - акциз от табачных изделий. По данным Министерства торговли, представленным Мажилису, в 2022 году производители и импортеры промаркировали свыше 1,3 миллиардов пачек табака, а за минувший год около миллиарда. Кроме того, из миллиарда маркированных пачек реализовано "в белую", согласно статистике, всего 177,8 миллионов. В стране настолько снизилось количество курящего населения? На вопрос депутатов комитет государственных доходов ответил, что снизился импорт. Заметим, легальный импорт! А это означает, что выросла контрабанда табачных изделий. Массовая контрабанда сигарет давно является "секретом полишинеля": ими открыто торгуют на базарах и в магазинах", - привел пример Берик Бейсенгалиев.

При установленной минимальной розничной цене за пачку в 870 тенге, продолжил депутат, на рынках открыто продаются сигареты за 350-400 тенге. Это говорит о нелегальных каналах ввоза. А значит, деньги уходят мимо бюджета.

"При акцизе 318 тенге на одну пачку бюджет от контрабанды сигарет теряет около 100 миллиардов тенге в год. И это данные только по табачным изделиям. Можно только предположить какую сумму теряет бюджет по всем подлежащим маркировке товарам - мимо бюджета уходят сотни миллиардов, а то и триллионы тенге. Данная ситуация сложилась при молчаливом попустительстве фискальных, контролирующих и силовых органов. Все всё знают и видят, но говорят о каком-то моратории на проверки, о необходимости подавать заявление", - подчеркнул депутат.

Исходя из этого, свой запрос депутат попросил считать заявлением о массовой продаже контрабандной продукции. Берик Бейсенгалиев напомнил, что на расширенном заседании Правительство предложило самый простой путь пополнения бюджета: в очередной раз увеличить налоговую нагрузку на работающий бизнес, вместо выполнения поручения Главы государства по улучшению администрирования налогов и борьбы с теневым сектором.

Депутаты считают необходимым срочно пресечь нелегальные каналы ввоза табачных изделий, а также вовремя фиксировать перемещение и гашение марок на всех этапах реализации маркированных товаров.