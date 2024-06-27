Депутат: Саммит ШОС - показатель эффективной внешней политики президента

Предстоящий Саммит ШОС в Астане, а также председательство Казахстана в пяти международных организациях – показатель эффективной прагматичной внешней политики главы государства, считает сенатор Айнур Аргынбекова, передаёт BaigeNews.kz.

“Выступая на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, Глава государства особо отметил об общей цели всех казахстанцев – построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех. В своем выступлении Президент подробно осветил все ключевые моменты нашей жизни как во внутренней, так и во внешней политике государства, указал на ряд последних достижений Казахстана в сфере привлечения инвестиций и призвал журналистов шире освещать вопросы экономического развития страны, отметив планы по строительству крупных заводов в регионах страны, строительство ряда крупных автодорог по всей стране, создаваемые рабочие места и т.д”, - написала депутат в Facebook.

По ее словам, обозначенные Главой государства проекты – это своеобразный ответ на общественный запрос результатов "Здесь и сейчас".

Кроме того, Глава государства анонсировал реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на устойчивый экономический рост, диверсификацию экономики и создание новых рабочих мест.