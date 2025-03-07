  • 7 Марта, 13:50
  • BAIGENEWS

Депутат развеяла популярные слухи об отключении мобильных устройств в Казахстане

В интервью с Екатериной Смышляевой разбираем главные вопросы, что задают казахстанцы.

Сегодня, 12:40
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40
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Фото: BaigeNews.kz

С 24 марта в нашей стране начинают действовать обновленные правила регистрации сотовых телефонов. Кому из казахстанцев стоит опасаться отключения устройств? Пора разобраться в вопросе окончательно. Ответить на самые популярные вопросы поможет Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК. В очередном выпуске программы "Важная тема" на Baigenews.kz мы обсудим для чего была нужна эта законодательная инициатива. Что реально дает градация мобильных устройств по категориям? И можно ли будет теперь ввозить смартфоны в Казахстан из-за границы? 

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