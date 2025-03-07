С 24 марта в нашей стране начинают действовать обновленные правила регистрации сотовых телефонов. Кому из казахстанцев стоит опасаться отключения устройств? Пора разобраться в вопросе окончательно. Ответить на самые популярные вопросы поможет Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК. В очередном выпуске программы "Важная тема" на Baigenews.kz мы обсудим для чего была нужна эта законодательная инициатива. Что реально дает градация мобильных устройств по категориям? И можно ли будет теперь ввозить смартфоны в Казахстан из-за границы?