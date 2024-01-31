Депутат раскритиковала темпы внедрения Smart-технологий в городах Казахстана

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что за пять лет ни один город в Казахстане не приблизился к стандартам "умного" города в полной мере, передаёт BaigeNews.kz.

Екатерина Смышляева в депутатском запросе, адресованном первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, отметила, что Smart-города строятся в Казахстане с 2019 года, стандарты и подходы к ним изменяли неоднократно, но темпы и порядок их создания все еще оставляют желать лучшего.

"Внедряются лишь отдельные решения и не везде. "Система управления освещением" внедрена только в двух мегаполисах и пяти областных центрах. "Единый расчетный центр" - в двух мегаполисах и девяти областных центрах. "Система управления ТБО" только в двух городах", - отметила Смышляева.

Также она подчеркнула, что все инициативы в рамках "умных" городов реализуются за счет средств местных бюджетов, и руководство регионов имеет полное право расставлять приоритеты. Между тем, Smart-технологии не встроены в долгосрочную систему планирования.

"С 2019 года проводится оценка уровня цифровизации городов, но нет адекватной оценки эффекта от "умных" систем. Например, экономического эффекта от внедрения технологий в системе ЖКХ, касающихся бережливого потребления воды или тепла. При этом, внедрение информационных систем, как и их последующее содержание, обходится недешево. На известный имиджевый проект Smart Aqkol инвесторами потрачено больше 2,5 миллиарда тенге. При этом сумма сопровождения проекта в минувшем году обошлась областному бюджету в 142,6 миллиона тенге", - подчеркнула Смышляева.

По словам депутата, очень часто технологии "умных" городов внедряются не полностью или без пересмотра самих бизнес процессов.

"Частичная цифровизация не приносит эффекта. А цифровизация хаоса вообще вредит устоявшимся процессам. И здесь важно отметить слабую отраслевую заинтересованность государственных органов, курирующих вопросы безопасности, экологии, природных ресурсов, энергетики. Smart-технологии стали проблемой министерства цифрового развития и акиматов. Хотя праймером для цифровых решений является реформа реальных процессов", - заявила депутат.

Екатерина Смышляева предложила обеспечить пересмотр бизнес процессов тех сфер городской жизни, в которых планируется внедрить смарт-технологии, до начала внедрения цифровых решений. Также она рекомендовала не допускать частичной реализации цифровых проектов.

Помимо этого депутат считает необходимым разработать и утвердить на уровне правительства индивидуальные дорожные карты строительства Smart city для каждого мегаполиса и областного центра, исходя из приоритетов развития региона, а кроме того - вовлечь в процессы планирования и согласования отраслевые государственные органы в сфере безопасности, экологии и энергетики, рекомендовать для обязательного внедрения только проекты, связанные с безопасностью и бережливым потреблением ресурсов, проводить анализ эффективности внедрения Smart-технологий на постоянной основе.