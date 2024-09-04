Депутат раскритиковала современную модель образования

Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила, что казахстанские колледжи готовят специалистов, невостребованных на современных производствах и местных рынках труда, передаёт BaigeNews. Кроме того, она отметила крайне низкий уровень взаимодействия колледжей с предприятиями в дуальном обучении и отсутствие системы независимой сертификации выпускников, способной объективно, на международном уровне оценивать их компетенции и навыки.

Мажилисмен предложила Министерству просвещения создать рабочую группу по реформированию системы ТиПО.