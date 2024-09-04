  • 4 Сентября, 13:12
  • BAIGENEWS

Депутат раскритиковала современную модель образования

Сегодня, 12:29
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mir24.tv Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: mir24.tv

Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила, что казахстанские колледжи готовят специалистов, невостребованных на современных производствах и местных рынках труда, передаёт BaigeNews. Кроме того, она отметила крайне низкий уровень взаимодействия колледжей с предприятиями в дуальном обучении и отсутствие системы независимой сертификации выпускников, способной объективно, на международном уровне оценивать их компетенции и навыки.

Мажилисмен предложила Министерству просвещения создать рабочую группу по реформированию системы ТиПО.

"Считаем, что необходимо внедрить информационную, которая будет отслеживать и прогнозировать потребности в кадрах в режиме реального времени. Необходимо создание центров компетенции с привлечением национальных и международных партнеров, а также введение обязательных стажировок для преподавателей и студентов в ведущих компаниях отрасли. Важно развитие предпринимательских навыков. Для этого нужно создать при колледжах бизнес-инкубаторы для практического обучения студентов, создания стартапов и получения источника дополнительных доходов для образовательных учреждений", - сказала она.

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