Депутат раскритиковала современную модель образования
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Депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила, что казахстанские колледжи готовят специалистов, невостребованных на современных производствах и местных рынках труда, передаёт BaigeNews. Кроме того, она отметила крайне низкий уровень взаимодействия колледжей с предприятиями в дуальном обучении и отсутствие системы независимой сертификации выпускников, способной объективно, на международном уровне оценивать их компетенции и навыки.
Мажилисмен предложила Министерству просвещения создать рабочую группу по реформированию системы ТиПО.
"Считаем, что необходимо внедрить информационную, которая будет отслеживать и прогнозировать потребности в кадрах в режиме реального времени. Необходимо создание центров компетенции с привлечением национальных и международных партнеров, а также введение обязательных стажировок для преподавателей и студентов в ведущих компаниях отрасли. Важно развитие предпринимательских навыков. Для этого нужно создать при колледжах бизнес-инкубаторы для практического обучения студентов, создания стартапов и получения источника дополнительных доходов для образовательных учреждений", - сказала она.
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