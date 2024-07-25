Депутат раскритиковал предложение минздрава запретить использования пенсионных излишек на лечение зубов
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Депутат Мажилиса Марат Башимов раскритиковал предложение министерства здравоохранения ограничить использования пенсионных излишек на стоматологические услуги, передает BaigeNews.kz.
На своей странице в Facebook мажилисмен обращается к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, называя ее другой фамилией.
"На кого работает министр здравоохранения Акмарал Альмагамбетова?", - обращается к главе ведомства Башимов.
"Они радовались, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил использовать пенсионные накопления на лечение зубов. И это было важно и необходимо для народа.Своим Приказом министр намерена приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта 2 приложения 1 правил: стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана (протезирование зубов, имплантация).Никому не секрет, что лечение зубов превратилось в непосильное, дорогостоящее довольствие, которое сказывается на здоровье каждого гражданина.Предлагаемая альтернатива использовать средства ЕНПФ на лечение только больных детей вызывает сомнения, так как для этого необходимо будет родителям пройти весь бюрократический путь с собиранием всех подтверждающих диагнозов и т.д., что в конечном счете приведет к отказам", - пишет Марат Башимов.
Напомним, министерством здравоохранения разработан проект приказа "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение".
Данным приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.
Проект приказа размещён 24 июля на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения.
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