Депутат раскритиковал предложение минздрава запретить использования пенсионных излишек на лечение зубов

По словам Башимова, простые люди в шоке от такого антинародного решения.

"Они радовались, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил использовать пенсионные накопления на лечение зубов. И это было важно и необходимо для народа.

Своим Приказом министр намерена приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта 2 приложения 1 правил: стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана (протезирование зубов, имплантация).

Никому не секрет, что лечение зубов превратилось в непосильное, дорогостоящее довольствие, которое сказывается на здоровье каждого гражданина.

Предлагаемая альтернатива использовать средства ЕНПФ на лечение только больных детей вызывает сомнения, так как для этого необходимо будет родителям пройти весь бюрократический путь с собиранием всех подтверждающих диагнозов и т.д., что в конечном счете приведет к отказам", - пишет Марат Башимов.