  • 25 Июля, 00:40
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Депутат раскритиковал предложение минздрава запретить использования пенсионных излишек на лечение зубов

Сегодня, 00:20
АВТОР
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facebook.com/marat.bashimov Сегодня, 00:20
Сегодня, 00:20
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Фото: facebook.com/marat.bashimov

Депутат Мажилиса Марат Башимов раскритиковал предложение министерства здравоохранения ограничить использования пенсионных излишек на стоматологические услуги, передает BaigeNews.kz.

На своей странице в Facebook мажилисмен обращается к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, называя ее другой фамилией.

"На кого работает министр здравоохранения Акмарал Альмагамбетова?", - обращается к главе ведомства Башимов.

По словам Башимова, простые люди в шоке от такого антинародного решения.
"Они радовались, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил использовать пенсионные накопления на лечение зубов. И это было важно и необходимо для народа.
Своим Приказом министр намерена приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта 2 приложения 1 правил: стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана (протезирование зубов, имплантация).
Никому не секрет, что лечение зубов превратилось в непосильное, дорогостоящее довольствие, которое сказывается на здоровье каждого гражданина.
Предлагаемая альтернатива использовать средства ЕНПФ на лечение только больных детей вызывает сомнения, так как для этого необходимо будет родителям пройти весь бюрократический путь с собиранием всех подтверждающих диагнозов и т.д., что в конечном счете приведет к отказам", - пишет Марат Башимов.
Депутат считает, что необходимо отменить приказ, противоречащий интересам прав человека и гражданина.

Данным приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Проект приказа размещён 24 июля на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения.

Напомним, министерством здравоохранения разработан проект приказа "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-18 "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение".

Данным приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Проект приказа размещён 24 июля на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения.

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