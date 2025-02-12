В кулуарах Мажилиса Парламента РК депутат Магеррам Магеррамов прокомментировал инцидент в лифте, произошедший в Астане, передает BaigeNews.kz.



По его словам, расследование происшествия продолжается, однако основная ответственность лежит на родителях подростка.

"Насколько я знаю, сейчас идет расследование. Родители уже понесли, по-моему, наказание. Но это, конечно, в первую очередь вина родителей. Они должны были понимать, что у ребенка есть проблемы с психикой, и следить за этим", — подчеркнул депутат.

Магеррамов также обратил внимание на роль медицинских работников в подобных ситуациях.



"Конечно, есть вопросы и к врачам: насколько он проходил все необходимые процедуры и находился под наблюдением", — добавил он.



По словам депутата, это не первый инцидент с участием этого подростка.



"Насколько я знаю, это уже второй случай. Первый раз он угрожал ножом перед несовершеннолетней, а второй раз уже совершил такое", — сообщил Магеррамов.

Напомним, накануне, 11 февраля, подросток напал с ножом на ребёнка в лифте в Астане.