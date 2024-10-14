Депутат призвала пересмотреть образовательные программы

Вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева на правительственном часе на тему "Развитие рынка труда и укрепление кадрового потенциала Казахстана" заявила о необходимости пересмотра образовательных программ, передает BaigeNews.kz.

Она отметила, что на сегодняшний день потребность в специалистах с профессионально-техническим образованием на 70 процентов превышает потребность в выпускниках с высшим образованием.

"В этой связи необходимо повысить престиж рабочих профессий путём реформирования технического и профессионального образования. Кроме того, для повышения статуса человека труда необходимы стимулирующие меры. Также в целях обеспечения экономики квалифицированными кадрами с учётом потребностей современного рынка труда необходимо пересмотреть образовательные программы вузов и усилить связь с реальными секторами экономики", - сказала депутат.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании правительства с Посланием народу Казахстана, объявил 2025 Годом рабочих профессий.