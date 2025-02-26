Мажилисмен Магеррам Магеррамов направил депутатский запрос премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову с требованием наложить запрет на смену пола в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В свете богатой истории и уникальной культуры Казахстана, сохранившейся благодаря предкам, возникают вопросы о приемлемости изменений половой принадлежности для людей с расстройствами половой идентификации. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, имеют право на смену пола, если они дееспособны и не страдают от психических или поведенческих расстройств", - отметил он.

По его мнению, этот вопрос затрагивает широкие моральные и культурные аспекты, ведь такие манипуляции, по мнению ряда экспертов, могут открыть дверь для деструктивных идеологий, которые не соответствуют традиционным ценностям нашей культуры.

Депутат от фракции Народной партии Казахстана подчеркнул, что согласно Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" лица с расстройствами половой идентификации, достигшие 21 года, дееспособные, кроме лиц с психическими, поведенческими расстройствами имеют право на смену пола.