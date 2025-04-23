Мажилисмен Нартай Сарсенгалиев в своем депутатском запросе к Премьер-министру Олжасу Бектенову выступил с предложением пересмотреть действующий механизм уплаты утилизационного сбора (РОП), указав на его непрозрачность и неэффективность, передает BaigeNews.kz.

По словам депутата, в Казахстане перерабатывающие предприятия не получают оплату за выполненную работу напрямую. Вместо этого они вынуждены обращаться за средствами в Фонд развития промышленности, который выдает деньги в виде кредита под 3% годовых. Сарсенгалиев назвал такую систему нелогичной и несправедливой.

"Компания, утилизировавшая отходы, не должна брать кредит, чтобы получить оплату за уже выполненные работы", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что из-за этого механизма страдает вся цепочка обращения с отходами: предприятия, занимающиеся сбором, сортировкой и транспортировкой мусора, не имеют доступа к финансированию, что может привести к росту тарифов и увеличению нагрузки на население.

"Чтобы система работала эффективно, необходимо вернуть перерабатывающим компаниям возможность получать оплату напрямую — через оператора “Жасыл даму”, без кредитных схем", - добавил Нартай Сарсенгалиев.

В своём запросе депутат предложил:

пересмотреть механизм уплаты утилизационных сборов;

определить чёткие правила — кто получает средства напрямую, а кто — в виде кредитов;

расширить финансирование на компании, осуществляющие полный цикл обращения с отходами;

сократить количество мусорных полигонов;

разработать единую согласованную концепцию расширенной ответственности производителей.

Народный избранник заявляет, что без системных изменений сортировка мусора в регионах останется на бумаге, а полигоны продолжат разрастаться.

Ранее депутаты требовали ревизии работы "Жасыл Даму".