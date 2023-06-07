Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне

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Депутат мажилиса Никита Шаталов выступил с заявлением о недавней провокации депутата Госдумы РФ Миронова и призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне, передаёт BaigeNews.kz.

"На прошлой неделе председатель партии "Справедливая Россия" назвал абсурдом статью "Наёмничество" из нашего уголовного кодекса. Он настаивает, что граждане Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, участвующие в чужих военных конфликтах, не должны привлекаться к уголовной ответственности, и считает, что данный вопрос необходимо решать в рамках ЕАЭС. При этом господин Миронов то ли не разбирался в вопросе и дезинформирует всех, то ли намеренно путает понятия и манипулирует общественным мнением. Он говорит о том, что наказание последует за участие в СВО на стороне России, и якобы подобные санкции появились осенью прошлого года", - сказал Шаталов в мажилисе.

Он также заявил, что наказание за наёмничество в Казахстане появилось более 10 лет назад. Участие казахстанцев в чужих войнах противоречит Конституции и духу казахстанской внешней политики.

"Участие в любом военном конфликте на любой стороне – не важно, Россия это или Украина или какая-либо другая страна – будет караться по всей строгости закона. При этом я хочу отметить, что Казахстан и Россия – стратегические партнёры. Мы наращиваем экономические связи и в целом развиваем наши отношения в русле добрососедства с момента установления дипломатических отношений", - отметил депутат.

Между Казахстаном и Россией действует Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие.

"Господин Миронов при этом решил, что может нам, ближайшему партнёру России, указывать, каким образом должно быть устроено наше законодательство и лезть в наши внутренние дела. Это недопустимо. Как и попытка ухудшить взаимоотношения между нашими странами", - заявил мажилисмен.

Он также напомнил депутату Миронову, что ЕАЭС – это исключительно экономическое межгосударственное объединение. Союз нужен, чтобы обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всём его пространстве. Об этом на последнем Евразийском форуме в присутствии всех глав государств-участников напоминал президент Казахстана.

"ЕАЭС не решает военные задачи. Но при этом у нас есть международные документы, помогающие совместными усилиями ловить преступников. Так, согласно Минской конвенции Российская Федерация приняла обязательства помогать нам в розыске наёмников на своей территории и выдавать их для последующего суда", - напомнил Шаталов.

Он также обратился казахстанцам.