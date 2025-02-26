  • 26 Февраля, 18:57
  • BAIGENEWS

Депутат предположила, каким может быть закон об "иноагентах" в Казахстане

Ирина Смирнова поделилась мнением насчет работы иностранных неправительственных организаций.

Сегодня, 18:06
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане в очередной раз заговорили о создании законодательства об "иноагентах". Накануне в своем запросе на имя Премьер-министра депутат Ирина Смирнова выразила обеспокоенность работой иностранных неправительственных организаций. Журналист BaigeNews.kz обсудил с ней этот вопрос в программе "Важная тема". Когда могут разработать такие поправки? Кого могут признать "иноагентом"? И какую ответственность будет накладывать это звание? Подробности смотрите в интервью. 

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