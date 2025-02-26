В Казахстане в очередной раз заговорили о создании законодательства об "иноагентах". Накануне в своем запросе на имя Премьер-министра депутат Ирина Смирнова выразила обеспокоенность работой иностранных неправительственных организаций. Журналист BaigeNews.kz обсудил с ней этот вопрос в программе "Важная тема". Когда могут разработать такие поправки? Кого могут признать "иноагентом"? И какую ответственность будет накладывать это звание? Подробности смотрите в интервью.