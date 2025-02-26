Депутат предположила, каким может быть закон об "иноагентах" в Казахстане
Ирина Смирнова поделилась мнением насчет работы иностранных неправительственных организаций.
Сегодня, 18:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
145Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане в очередной раз заговорили о создании законодательства об "иноагентах". Накануне в своем запросе на имя Премьер-министра депутат Ирина Смирнова выразила обеспокоенность работой иностранных неправительственных организаций. Журналист BaigeNews.kz обсудил с ней этот вопрос в программе "Важная тема". Когда могут разработать такие поправки? Кого могут признать "иноагентом"? И какую ответственность будет накладывать это звание? Подробности смотрите в интервью.
Самое читаемое
- Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
- Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
- ТРЦ "Сарыарка" горел в Астане
- Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
- "Сеют в школе уличные ценности": родители учеников в Семее высказались о подростках избивших мальчика