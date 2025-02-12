Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова предложила рассмотреть возможность разработки законодательства по иностранным агентам, передает BaigeNews.kz.

"Народная партия предлагает рассмотреть законодательство по иностранным агентам. Мы, все граждане Казахстана, должны знать, откуда приходит информация, которая нам представляется. Это независимые журналисты или те, кому заплатили за определенную повестку? Очень часто информация формируется именно теми, кому заплатили", - заявила Смирнова.

По словам депутата, подобные законы существуют во многих странах и направлены не на ограничение свободы слова, а на прозрачность источников информации.

"Иногда эта повестка является враждебной и деструктивной для нашей страны, как и в других странах. Первый закон об иностранных агентах появился в США в 1938 году, потому что американские налогоплательщики хотят знать, откуда они получают ту или иную информацию. В Великобритании такой закон появился в 2024 году, в Китае — в 2017 году. Практически каждая страна уже имеет такой закон. Это не о запрете правды. Это о том, чтобы знать, кто оплатил ту “правду”, которую нам представляют", — подчеркнула она.

Смирнова также отметила, что в Казахстане есть организации, получающие финансирование из-за рубежа, особенно в сфере СМИ и правозащитной деятельности.

"В нашей стране такие организации чаще всего связаны со СМИ или правозащитной деятельностью. Они получают финансирование из других государств. Важно, чтобы мы знали об этом. Если человек получил грант, он должен указать, что получил его и отрабатывает. Тема гранта должна быть ясной и прозрачной", — добавила депутат.

Смирнова подчеркнула, что речь идет не о введении жестких ограничений, а о маркировке и информировании общественности.