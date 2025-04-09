Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании Мажилиса предложил взыскать с застройщиков использованные налоговые льготы, передает BaigeNews.kz. Он считает, что отмены НДС с 2026 года недостаточно и нужны меры к тем, кто уже обогатился за счёт освобождения.

"Может быть, придётся закручивать гайки, направить уведомления, чтобы они вернули эти деньги? Вот такие вот кардинальные, радикальные меры, наверное, придётся принять", - сказал мажисмен.

Заместитель премьер-министра - Министр национальной экономики на пленарном Серик Жумангарин в свою очередь ответил, что льгота по НДС будет отменена с 1 января 2026 года.

Он считает, что такие решения сейчас неверны.

"Это, во-первых, ухудшает инвестклимат. Я думаю, мы встретим достаточно сильное сопротивление со стороны бизнес-сообщества. Лучше сделать прозрачные правила игры и начать вот с 1 января 2026 года по новым правилам работать", - сказал Жумангарин.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.