На пленарном заседании мажилиса Парламента депутат Бакытжан Базарбек обратился к заместителю премьер-министра Серику Жумангарину с вопросом о деятельности частных парковок в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что эти парковки практически не предоставляют услуги, но получают значительные доходы, что вызывает вопросы в условиях бюджетных ограничений. Базарбек предложил рассмотреть возможность возвращения частных парковок в государственную собственность.

"Они ничего практически не делают, но получают огромные деньги, аккумулируются огромные деньги. В условиях, когда в бюджете проблемы с финансами, наверное, стоит вернуть эти частные парковки в государственную собственность?" - высказался депутат.

Серик Жумангарин ответил, что в рамках текущих изменений у маслихатов появляются новые функции, включая вопросы обустройства городской среды и дизайн-кода. Он отметил, что регулирование внешнего вида и расположения парковок, а также установление платы за их использование можно осуществлять через эти механизмы.

Однако возврат частных парковок в государственную собственность является сложной процедурой, связанной с судебными разбирательствами и определенными сроками.

"Что касается вернуть, это достаточно сложный процесс. Это всегда судебные процедуры. Есть сроки, на которые это выделено. В общем договориться, мне кажется, с бизнесом и, если допустим маслихат свои постановлением скажет, что парковки должны быть такими, многоэтажными. Вид такой-то должен быть и так далее. Площадь на одну машину такая-то, застройщику придется это делать или отдавать земельный участок. Необходимо эти вопросы комплексно решать", - ответил Жумангарин.

Ранее сообщалось, что акимат Астаны обязали расторгнуть договор с оператором платных парковок.