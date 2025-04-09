Депутат мажилиса Берик Бисенгалиев выразил свою позицию против движения чайлдфри, заявив, что воспитание детей и укрепление семейных ценностей — это ответственность всего общества. Выступая в кулуарах парламента, он подчеркнул, что крепкая семья — это задача каждого из нас, и вмешательство в личную жизнь не является целью депутатов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я не считаю, что это вмешательство в личную жизнь. Воспитание семей, воспитание детей — это то, что касается каждого из нас, кто живет в нашем общем обществе", — отметил он.

Также депутат затронул тему разводов в многодетных семьях. В ответ на вопрос, могут ли финансовые меры, такие как увеличение минимального размера оплаты труда (МРП), помочь удерживать семьи, Бисенгалиев предложил повысить эту сумму с 20 до 200 МРП.

"В Налоговом Кодексе много вопросов, но вы хотите услышать мое мнение только по одному. Я считаю, что те меры, которые предложили отдельные депутаты, — это хорошие меры. Возможно, стоило бы увеличить сумму до 200 МРП, это было бы более эффективно", — добавил он.

Депутат подчеркнул, что поддержка многодетных семей должна быть серьезной и всесторонней, чтобы обеспечивать не только финансовую помощь, но и создавать условия для сохранения семейных ценностей.