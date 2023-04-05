Депутат предложил установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы"

Установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы" предложил депутат мажилиса Даулет Мукаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, обеспечение жильём молодых семей позволит избежать серьёзных проблем.

"На госуровне я предлагаю не превышать порог 10 процентов первоначального взноса по программе программы "Жас отбасы", реализуемой Отбасы банком. Сегодня первоначальный взнос составляет 50 процентов. Такой сбор средств часто бываем не по силам молодёжи", - сказал он.