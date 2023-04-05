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  • Депутат предложил установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы"
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:29
317
Сегодня, 18:29
317
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Депутат предложил установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы"

Установить 10-процентный первоначальный взнос по программе "Жас отбасы" предложил депутат мажилиса Даулет Мукаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, обеспечение жильём молодых семей позволит избежать серьёзных проблем.

"На госуровне я предлагаю не превышать порог 10 процентов первоначального взноса по программе программы "Жас отбасы", реализуемой Отбасы банком. Сегодня первоначальный взнос составляет 50 процентов. Такой сбор средств часто бываем не по силам молодёжи", - сказал он.

Депутат привёл статистику разводов за последний год.

"По данным департамента регистрационной службы и организации юридической службы министерства юстиции, в 2022 году 129 707 пар вступили в брак, 51 220 пар развелись. Это означает, что почти 40 процентов женатых молодых людей разводятся. Основная причина развода - материальная потребность, жильё - на первом месте", - резюмировал Мукаев, озвучивая свой депутатский запрос.

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Журналист
Сегодня, 18:29
317
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