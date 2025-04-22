Депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов поднял проблему исполнения судебных решений, подчеркнув, что зачастую за выигранным делом начинается новый этап — жалобы, отписки и бездействие, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, одна из ключевых проблем — неэффективность частных судебных исполнителей. Хотя ЧСИ получают до 25% от суммы взыскания, что должно мотивировать их к работе, система демонстрирует множество противоречий и нарушений. В частности, отмечены случаи, когда из-за небольших долгов арестовываются единственное жильё, детские пособия или пенсии.

"Если ЧСИ получает процент за свою работу, то он должен нести и ответственность за бездействие и нарушения", — подчеркнул Аймагамбетов.

Он предложил, чтобы в случае грубых нарушений, штрафы взыскивались напрямую — на основании заключений уполномоченного органа, без необходимости судебных разбирательств, которые могут тянуться годами. Такие заключения должны иметь юридическую силу, с возможностью обжалования в суде.

Депутат также обратил внимание на "цифровые лазейки", позволяющие должникам скрывать активы.

Супераппы, мобильные кошельки, букмекерские счета и другие квазибанковские инструменты не интегрированы с государственной системой исполнения АИС ОИП, что позволяет должникам сохранять доступ к средствам, числясь при этом официально "без имущества".

"Государство не видит эти активы. А значит, должник может спокойно пользоваться деньгами, летать за границу, делать покупки — и быть недосягаемым для взыскания", — отметил Аймагамбетов.

Он призвал устранить эти пробелы в системе, чтобы обеспечить реальное исполнение решений судов.