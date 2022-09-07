Депутат предложил разделить Нацфонд на два фонда

Фото: Фото: пресс-служба мажилиса

Разделить Нацфонд на два фонда предложил мажилисмен Аманжан Жамалов. Соответствующий депутатский запрос он направил премьер-министру страны и председателю Нацбанка, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что инициатива Президента "Нацфонд – детям" получила большую поддержку населения и определенные вопросы и споры.

Жамалов считает, что использование средств Нацфонда для покрытия дефицита республиканского бюджета и на различные государственные программы, как это делается сегодня, противоречит политике увеличения инвестиционного дохода.

"Изымая деньги из Нацфонда, правительство будет сокращать инвестиционный доход и для детей, озвученный в послании президента. Поэтому возможным вариантом может стать разделение Нацфонда на два фонда. Первый – "Резервный фонд", который может быть использован для финансирования нужд бюджета, как это делается сегодня. Второй – "Нацфонд - детям", в который будут переданы 50% активов Нацфонда и открыты специальные счета для каждого ребенка, на которые будут распределяться все инвестдоходы", – предложил мажилисмен.

Он отметил, что тогда все нефтяные доходы, которые сегодня поступают в Нацфонд будут поровну распределяться между этими фондами.

По его информации, с 2001 года средняя доходность нашего Нацфонда составила 3,7% годовых. Но было, как минимум 5 лет, когда Нацфонд терпел убытки – это 2002, 2008, 2014, 2015, 2018 годы.

С учетом всего этого, необходимо серьезное повышение эффективности и ответственности за инвестиционное управление активами будущего Нацфонда детям.

"Для этого Правительству и Национальному банку необходимо разработать нормативно-правовые акты с установлением требований по диверсификации и снижению рисков при размещении активов "Нацфонда детям", - отметил Аманжан Жамалов.