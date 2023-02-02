Депутат предложил построить новую ТЭЦ в Усть-Каменогорске

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Реальную угрозу здоровью для жителей Усть-Каменогорска представляет качество воздуха в регионе. Об этом в своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны рассказала сенатор Ольга Булавкина, передает BaigeNews.kz.

По словам парламентария, общий валовый выброс в атмосферу составляет 158 тысяч тонн в год. В прошлом году было зафиксировано 42 случая превышения в воздухе предельно допустимых норм загрязняющих веществ.

"По данным департамента экологии, местами кратность превышения составляла по диоксиду азота в два раза, по сероводороду от 3,8 до 9,8 раз! Воздействие данных веществ при высоких концентрациях может привести к асфиксии, вдыхание газа и пара - вызвать отек легких, а также приводит к закислению почвы, интоксикации животных, к гибели растений, нарушению баланса экосистемы", - отметила Булавкина.

Депутат подчеркнула, что наибольшую долю в эти выбросы дают два предприятия: Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согринская ТЭЦ. На их долю приходится 45 тысяч тонн в год. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы автомобильного транспорта.