Депутаты предлагают запретить финансирование спортсменов, не имеющих гражданства РК

На пленарном засежании Мажилиса выступил депутат Н. Сарсенгалиев. Он сообщил, обращаясь к спискеру палаты, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм" разработан в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2023 год, внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан постановлением Правительства Республики Казахстан №1243 от 29 декабря 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Об основных новеллах законопроектов доложил министр туризма и спорта – Ербол Куантаевич. Теперь позвольте, проинформировать вас о работе проделанной рабочей группой. Создана рабочая группа, в которую кроме депутатов Палаты вошли представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, и эксперты", - сказал депутат.

Он отметил, что на заседаниях рабочей группы активно обсуждались вопросы, касающиеся:

введения понятий:

"спортивная медицина";

"физкультурно-спортивное общество";

"национальные стандарты спортивной подготовки".

уточнения терминов:

"спорт высших достижений";

"приоритетные виды спорта";

"Паралимпийские игры";

"команды Республики Казахстан по видам спорта";

"команды областей, городов республиканского значения и столицы";

"главный тренер национальной команды Республики Казахстан по виду спорта".

Также предусмотрены нормы, направленные на развитие спортивной медицины; разработку и утверждение стандартов подготовки спортсменов; установление минимального возраста для занятий физической культурой и спортом; а также на исключение излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм.