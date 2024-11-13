Депутаты предлагают запретить финансирование спортсменов, не имеющих гражданства РК
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На пленарном засежании Мажилиса выступил депутат Н. Сарсенгалиев. Он сообщил, обращаясь к спискеру палаты, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм" разработан в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2023 год, внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан постановлением Правительства Республики Казахстан №1243 от 29 декабря 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.
"Об основных новеллах законопроектов доложил министр туризма и спорта – Ербол Куантаевич. Теперь позвольте, проинформировать вас о работе проделанной рабочей группой. Создана рабочая группа, в которую кроме депутатов Палаты вошли представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, и эксперты", - сказал депутат.
Он отметил, что на заседаниях рабочей группы активно обсуждались вопросы, касающиеся:
введения понятий:
- "спортивная медицина";
- "физкультурно-спортивное общество";
- "национальные стандарты спортивной подготовки".
уточнения терминов:
- "спорт высших достижений";
- "приоритетные виды спорта";
- "Паралимпийские игры";
- "команды Республики Казахстан по видам спорта";
- "команды областей, городов республиканского значения и столицы";
- "главный тренер национальной команды Республики Казахстан по виду спорта".
Также предусмотрены нормы, направленные на развитие спортивной медицины; разработку и утверждение стандартов подготовки спортсменов; установление минимального возраста для занятий физической культурой и спортом; а также на исключение излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм.
"Вместе с тем в ходе работы над законопроектом депутатами были существенно доработаны некоторые нормы, в частности, внесены поправки по запрету финансирования за счет бюджетных средств, и недопущению финансирования за счет средств субъектов квазигосударственного сектора спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан, дополнены обязанности Республиканских, региональных и местных аккредитованных спортивных федераций нормой по принятию мер по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также сохранено понятие "массовый спорт", исключен термин "профессиональная спортивная федерация".
Проведено 11 заседаний рабочей группы, на которых рассмотрено свыше 130 поправок. Всеми комитетами Мажилиса Парламента предоставлены заключения по законопроекту. Уважаемые коллеги, на основании изложенного прошу одобрить предложенный законопроект в первом чтении! Благодарю за внимание!" - резюмировал мажилисмен.
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