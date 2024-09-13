Депутат предлагает вернуть социальные льготы казахстанским военнослужащим

Сенатор Андрей Лукин заявил о необходимости вернуть военным ранее упраздненные социальные льготы, передаёт BaigeNews.

Андрей Лукин в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова сообщил, что многие социальные льготы, которые ранее предоставлялись военным, были упразднены или изменены не в лучшую сторону. По его словам, это особенно остро воспринимается на фоне особых условий службы, сопряженных с высокими физическими и моральными нагрузками.

"Учитывая угрозы и вызовы, а также социально-политические процессы, происходящие в мире, Правительству необходимо проработать вопрос поэтапного принятия мер по улучшению социального обеспечения военнослужащих. Настала необходимость сосредоточить основные приоритеты на социальных льготах военнослужащих таких как бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей железнодорожным транспортом в отпуск и обратно один раз в год, проезд на общественном транспорте, городского, пригородного и местного сообщения, полевые выплаты, возмещение коммунальных услуг в размере 50%", - сказал Андрей Лукин.

Сенатор считает, что принятие перечисленных льгот повысит привлекательность воинской службы и значительно повысит имидж Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.