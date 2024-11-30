Депутат предлагает разработать в Казахстане систему поощрения для представителей рабочих профессий

Человек труда должен стать объектом всеобщего уважения и почитания. Так считает депутат столичного маслихата, член постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, бизнесмен и меценат Нурлан Муслим, передает BaigeNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание вопросам подготовки специалистов рабочих специальностей, а также людям труда. В Посланиях Главы государства неоднократно можно было встретить постулаты, касаемые поддержки профессионального образования, выпуска квалифицированных рабочих кадров и улучшения условий труда. Он подчеркивает необходимость формирования положительного имиджа рабочей профессии, чтобы молодые люди стремились работать в этих обществах, что важно для достижения экономического роста страны. На фоне того, что основой производственного процесса, способствующей созданию материальных и культурных ценностей, экономической устойчивости государства являются именно рабочие специальности, вопрос взращивания нового поколения этой направленности играет важнейшую роль.

К сожалению, в определенное время в обществе уделялось пристальное внимание подготовке юристов, экономистов, финансистов. Безусловно, такие кадры тоже нужны, но, учитывая тот факт, что современные представители рабочих специальностей "стареют", необходимо омоложение кадрового потенциала.

"Помните, стих Джани Родари о том, что все работы хороши, выбирай на вкус. То есть с детства надо прививать детям уважение к труду, к тем, кто каждый день на своем месте приносит практическую пользу, создает их в том числе комфорт, делает их жизнь лучше и безопаснее. Важно больше говорить об этих людях: о дяде Степе; о том парне, который спас людей из пожара и пожелал остаться незамеченным, только и знали, что у него значок ГТО на груди; о швее, которая ночью шьет платье дочери, чтобы на выпускном она была самой красивой…. Такой посыл должен быть стартом", – считает Нурлан Муслим.

При этом, как добавляет собеседник, прививать чувства уважения и почтения следует с юных лет. Конечно, важно уделять внимание сантехникам, сварщикам, металлургам, токарям, электрикам и другим специалистам и на государственном уровне.

"Давать высокую оценку деятельности Человека труда, безусловно, необходимо, но не менее важно и разработать систему поощрений для тех, кто связывает судьбу с рабочей профессией. Я говорю, к примеру, о внедрении уникальной системы карьерного роста человека, особенно при выдвижении такого специалиста на руководящую позицию. Думаю, при выдаче льготных кредитов, недвижимости, автомобилей также нужно обращать внимание на то, кем и как работает претендент. Было бы неплохо создать защитные механизмы от случаев незаконного увольнения Человека труда, неоплаты его работы. Конечно, отдельные меры поддержки нужны и на самих предприятиях, где трудится человек: путевки в санатории, бесплатное наблюдение у врачей, льготы детям при поступлении в учебные заведения. Это должен быть комплекс мер, который при его методичной реализации даст свои ростки, а затем и плоды. Не сразу, но даст, – уверен депутат, добавляя, что: "Человек труда – это широкое понятие: от сварщика до специалиста по IT-технологиям и журналиста, вооруженного пером и бумагой".

Если заглянуть в открытые источники, то, действительно, Человек труда – это термин, обозначающий личность, активно участвующую в трудовой деятельности, направленной на созидание материальных и духовных ценностей, этот профессионал своего дела, который своей деятельностью приносит пользу обществу и вносит вклад в развитие экономики и социальной жизни.

"Для повышения статуса рабочих специальностей, казахстанскому обществу давно пора сместить фокус внимания с тех псевдокумиров, которые по факту не создают никакого конечного продукта, приносящего реальную пользу, к тем, кто как раз-таки достоин этого внимания, но не обласкан им сегодня по причине зачастую искривленной политики социальных сетей, бульварной прессы в пользу шутовских, а не истинных ценностей", – верно замечает Нурлан Муслим.

К слову, Нурлан Муслим имеет за плечами техническое образование. После окончания техникума автомобильного транспорта он решил не останавливаться на достигнутом и поступил в вуз, где получил высшее образование по специальности "юрист". Эта профессия позволила ему на протяжении многих лет работать в различных государственных и частных организациях, накапливая опыт и знания. Однако настоящим призванием для него стал строительный бизнес, которым он успешно занимается уже более 15 лет.

"Мне всегда хотелось не только решать юридические вопросы, но и создавать что-то осязаемое, полезное для людей. В строительстве я нашел возможность воплощать эти мечты. Создавать новые дома, инфраструктуру, которые делают жизнь людей комфортнее и удобнее", – делится он.

Такой богатый профессиональный путь позволил ему развивать и укреплять важные для общества ценности: ответственность, трудолюбие и стремление к совершенству. Когда появилась возможность участвовать в обновленной системе выборов по одномандатным округам, он решил, что его опыт и знания могут быть полезны, поэтому выдвинул свою кандидатуру, чтобы внести вклад в развитие столицы.

"Этот год имеет особое значение, ведь мы отмечаем 30-летие со дня создания маслихатов в Казахстане. Тридцать лет назад были заложены основы местного самоуправления, ставшего важной частью политической системы независимого государства. За эти годы маслихаты прошли большой путь, став эффективным инструментом взаимодействия между властью и гражданами, решая множество социальных и экономических задач. Зачастую к нам обращаются рядовые казахстанцы. Люди приходят с разными вопросами. Чаще всего это бытовые проблемы, связанные с ЖКХ, транспортом, благоустройством. Мы открыли общественную приемную, где принимаем граждан два раза в месяц. За время работы поступило около 500 обращений, из которых 80% уже решены. Остальные переданы в соответствующие органы или требуют дополнительных действий. Стараюсь не оставлять без внимания обращения. Около двух лет назад мы взяли под свою опеку молодого человека по имени Динислам. Его мама обратилась к нам с просьбой помочь приобрести электронную инвалидную коляску. Мы не только выполнили её просьбу, но и оплатили услуги частного инструктора, чтобы Динислам мог получить необходимые навыки. Кроме того, помогли ему устроиться в Паралимпийский тренировочный центр, где он смог пройти курс занятий. Буквально пару месяцев назад он был завершен, но мы продолжаем поддерживать связь с его мамой. Для нас важно, чтобы семья чувствовала, что в их жизни есть поддержка и внимание", – говорит спикер.

В прошлом году во время личного приема к депутату обратилась председатель КСК одного из ЖК и рассказала о том, что в подвале их дома живет женщина с двумя детьми.

"На протяжении полутора лет мы оказываем помощь одной из семей, поддерживая их в сложной жизненной ситуации. Мы полностью берем на себя оплату аренды жилья и ежемесячно созваниваемся, чтобы узнать, как у них дела и какая помощь может быть еще необходима.

20 июля ко мне обратилась инициативная группа жильцов микрорайона "Кирпичный". Они попросили о помощи для Зульфии, жительницы, чей дом на протяжении многих лет подвергался подтоплениям. Хотя этот район не входит в мой округ, я не смог остаться в стороне. Когда мы приехали на место, перед нами предстала удручающая картина: Зульфия, пережившая множество испытаний, боролась с последствиями затопления своего дома практически в одиночку. Проведенное обследование показало, что дом изношен почти на 80% и не подлежит ремонту. Снос строения был возможен не раньше 2029 года, а жить в таких условиях еще пять лет было просто невозможно. Понимая всю серьезность ситуации, мы приняли решение о строительстве нового жилья для Зульфии. Всего за два месяца нам удалось возвести небольшой, но уютный, сухой и безопасный дом. Теперь Зульфия может жить в достойных условиях, не опасаясь новых подтоплений", – добавляет Нурлан Муслим.

Справедливости ради стоит отметить, что работа депутата – это всегда вызов, и, конечно, без трудностей не обходится. Наш собеседник признает, что основные сложности связаны с законодательной деятельностью и распределением бюджета. Здесь важно учитывать интересы всех жителей, чтобы ресурсы направлялись туда, где они действительно необходимы. Это требует не только больших усилий, но и умения найти баланс между разными потребностями.

"Основные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, касаются состояния жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства территорий, а также нехватки мест в школах, детских садах и поликлиниках. Эти темы требуют постоянного внимания и активной работы", – отмечает он.

Для более оперативного взаимодействия с жителями активно используются современные технологии. В частности, социальные сети и круглосуточная связь через WhatsApp.

"Люди могут обратиться в любое время, и мы стараемся реагировать максимально быстро, чтобы помочь решить их вопросы. Я горжусь тем, что нам удалось помочь многим жителям города и решить значительное количество вопросов, улучшив их качество жизни. Для меня это самое важное", – делится депутат.

Он также отметил значимые достижения в области образования. В рамках национального проекта "Комфортная школа" только за этот год в столице построено более 20 школ, и эта работа продолжается. В ближайшие годы планируется открытие еще большего числа образовательных учреждений, чтобы каждый ребенок имел доступ к качественному обучению.

"Кроме того, до 2029 года в городе появится 60 новых дошкольных учреждений. Это поможет решить проблему нехватки мест в детских садах", – добавляет он.

Не осталась без внимания и сфера здравоохранения. Сейчас ведется активная работа с инвесторами и частными медицинскими организациями.

"Цель – открыть современные поликлиники в густонаселенных районах города, где жители особенно нуждаются в доступной медицинской помощи, – продолжает депутат.

Резюмируя разговор Нурлан Муслим подчеркивает, что в современных реалиях маслихаты должны быть открытыми, доступными и оперативными, так как от их работы во многом зависит благосостояние и развитие города и страны в целом. Важно, чтобы их деятельность была направлена на реальное улучшение жизни граждан, а не сводилась лишь к бюрократическим процессам. В этом десятом эффективное общение с избирателями становится ключевым фактором успешной работы депутатов, ведь именно они, на основе обратной связи, могут оперативно реагировать на актуальные проблемы и предлагать реальные решения. Депутаты должны быть не просто мягкими политическими лидерами или регионами, а реальными посредниками между властью и населением. Это означает, что их действия должны быть максимально ясными и понятными для общества. Важно, чтобы они не ограничивали решения, касались лишь крупных инфраструктурных проектов или финансовых аспектов, но и уделяли внимание вопросам, которые касаются повседневной жизни людей, таких как ремонт дворов, улучшение социальной занятости, решения. Кроме того, особое внимание следует уделить поддержке рабочих профессий, так как они играют главную роль в экономике страны. Сегодня, несмотря на быстрое развитие технологий и автоматизации, именно рабочие кадры играют ключевую роль. Депутаты могут активно способствовать созданию более выгодных условий для труда, повышению их престижа и социального статуса. Это также подразумевает поддержку образовательных программ, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов.

"Главное – это знания, умение работать с людьми и структурами, а также ресурсы для помощи в решении бытовых вопросов горожан", – подводит итоги спикер, добавляя, что готов продолжать депутатскую деятельность во имя улучшения жизни астанчан.

Отметим, что в Казахстане поддержка рабочих профессий является обязательным аспектом государственной политики, направленной на развитие, повышение качества жизни и снижение уровня безработицы. В последние годы наблюдается рост интереса к различным профессиям. Важным направлением является активное сотрудничество образовательных учреждений с промышленными и строительными предприятиями для подготовки рабочих кадров, которые могут непосредственно работать на предприятиях.

Ещё одной важной частью поддержки рабочих профессий является улучшение условий труда. Это включает в себя вопросы безопасности на рабочем месте, улучшение рабочего оборудования, создание комфортных условий для работников.

По данным Минпросвещения Казахстана, в нашей стране 2024-2025 учебный год для студенческих организаций технического и профессионального образования стартовал с рекордным количеством учащихся – 565 тысяч человек. В этом году в инициативном порядке объем государственных заказов увеличился до 143 тысяч мест, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Эта мера направлена на решение сразу нескольких ключевых задач: сокращение дефицита квалифицированных рабочих кадров, а также развитие научно-технического потенциала и повышение конкурентоспособности страны на международной арене. Усилия, направленные на модернизацию системы профессионального образования, являются не только реакцией на текущие вызовы, но и важными факторами, направленными на создание конкурентной и инновационной экономики, готовой к быстрому развитию.

Ключевым элементом подготовки специалистов является тесное сотрудничество с бизнесом. По данным профильного ведомства, в настоящее время более 515 предприятий активно взаимодействуют с 410 колледжами, используя такие формы, как двойное обучение и шефство, что представляет собой практическую подготовку студентов и их трудоустройство после выпуска. Профессиональную практику прошли более 104 тысяч студентов, а свыше 7 тысяч закончили стажировку на предприятиях, осуществляющих шефство. Колледжи, в правительстве с бизнесом, обновили более 8 тыс. образовательных программ. Все это нацелено на улучшение профессиональной подготовки и повышение экономического потенциала страны.

Для создания благоприятной среды для обучения предпринимательству, бизнес-планирования и развития стартапов в казахстанских колледжах в прошлом году начали функционировать студенческие центры "Business Startup". На данный момент их количество достигло более 20. Это важный шаг для поддержки предпринимательских инициатив среди молодежи и помощи студентам, стремящимся реализовать бизнес-идеи. В центрах они обучаются основным навыкам под руководством опытных наставников. Кроме того, регулярно проводятся стартап-конкурсы, которые позволяют участвующим не только представить свои идеи, но и получить дополнительную помощь для их воплощения.

В более 115 государственных колледжах уже налажено производство натуральных товаров, что дает им возможность зарабатывать. Кроме того, для обеспечения качественного обучения, приобретения профессионального опыта и необходимых компетенций, как в отечественных, так и зарубежных организациях, будут реализованы программы обмена в рамках академической мобильности. Внедрение международных стандартов, развитие IT-центров, активное сотрудничество с промышленностью и поддержка предпринимательских инициатив позволяют подготовить специалистов, готовых успешно работать в условиях современных вызовов и конкуренции. В соответствии с посланием Президента республики важно не просто реформировать систему профессионального образования, а создать прочную основу для подготовки сильных и конкурентоспособных специалистов. Популизм в этом вопросе недопустим.

"Сегодня подготовка технических кадров играет решающую роль в развитии как национальной экономики, так и локальных сообществ. Современный рынок труда требует специалистов, которые не просто владеют профессией, но и могут адаптироваться к быстроменяющимся условиям, использовать новые технологии и внедрять инновации. Одной из ключевых задач я вижу модернизацию системы профессионально-технического образования. Необходимо интегрировать современные стандарты и тесно сотрудничать с бизнесом. Работодатели должны активно участвовать в создании образовательных программ, чтобы выпускники сразу обладали актуальными знаниями и навыками. И еще раз подчеркну, что важно повышать престиж технических профессий. Молодежь должна видеть, что труд инженера, механика или технолога высоко ценится в обществе и приносит реальное удовлетворение не только материально, но и морально. Для этого нужно рассказывать об успешных примерах, предоставлять стипендии, развивать дуальное обучение, когда студенты одновременно учатся и проходят практику на производстве. Сегодня технические кадры – это не просто рабочие руки, это интеллектуальный ресурс страны. Мы должны создавать условия, чтобы молодые специалисты оставались работать в Казахстане, а не искали возможностей за рубежом. Это и достойная зарплата, и социальные гарантии, и четкое понимание карьерных перспектив", – добавляет спикер.

Собеседник отмечает важную роль депутатского корпуса в поддержке инициатив по развитию профессионального образования, созданию новых центров подготовки и модернизации существующих. Ведь сильные технические кадры – это будущее нашей промышленности, строительства – всех ключевых отраслей экономики.

Поддержка рабочих профессий в Казахстане – это важная часть государственной стратегии по обеспечению экономического роста и повышению социальной стабильности. В последние годы предпринимаются значительные шаги в обеспечении высокого качества образования, условий труда и серьезного обеспечения труда. Однако для дальнейшего развития необходимо продолжать инвестировать в профессиональное образование, повышать престиж рабочих профессий и развивать партнерство между будущим, бизнесом и промышленностью.

Рахиля Рыспеккызы/BaigeNews.kz