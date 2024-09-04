Депутат предлагает обязать продавцов оказывать услуги на госязыке

Депутат Мажилиса Ринат Заитов в ходе обсуждения проекта закона о защите прав потребителей предложил обязать продавцов оказывать услуги прежде всего на казахском языке, передаёт BaigeNews.

"У нас в обществе очень большая проблема госязыка. Простым языком скажу, что, например, потребитель просит оказать услуги на казахском языке, потом это становится каким-то хейтом, раздувается до проблем. Поэтому надо на уровне закона прописать, что продавец в первую очередь обязан оказывать услуги на госязыке. В этом законе мы должны опередить статус госязыка", - заявил депутат Ринат Заитов.

Речь идет о законе "О защите прав потребителей". Документ сегодня одобрили в мажилисе в первом чтении.