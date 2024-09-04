  • 4 Сентября, 13:12
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Депутат предлагает обязать продавцов оказывать услуги на госязыке

Сегодня, 12:51
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parlam.kz Сегодня, 12:51
Сегодня, 12:51
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Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Ринат Заитов в ходе обсуждения проекта закона о защите прав потребителей предложил обязать продавцов оказывать услуги прежде всего на казахском языке, передаёт BaigeNews.

"У нас в обществе очень большая проблема госязыка. Простым языком скажу, что, например, потребитель просит оказать услуги на казахском языке, потом это становится каким-то хейтом, раздувается до проблем. Поэтому надо на уровне закона прописать, что продавец в первую очередь обязан оказывать услуги на госязыке. В этом законе мы должны опередить статус госязыка", - заявил депутат Ринат Заитов.

Речь идет о законе "О защите прав потребителей". Документ сегодня одобрили в мажилисе в первом чтении. 

 

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