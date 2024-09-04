Депутат предлагает обязать продавцов оказывать услуги на госязыке
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
58Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Ринат Заитов в ходе обсуждения проекта закона о защите прав потребителей предложил обязать продавцов оказывать услуги прежде всего на казахском языке, передаёт BaigeNews.
"У нас в обществе очень большая проблема госязыка. Простым языком скажу, что, например, потребитель просит оказать услуги на казахском языке, потом это становится каким-то хейтом, раздувается до проблем. Поэтому надо на уровне закона прописать, что продавец в первую очередь обязан оказывать услуги на госязыке. В этом законе мы должны опередить статус госязыка", - заявил депутат Ринат Заитов.
Речь идет о законе "О защите прав потребителей". Документ сегодня одобрили в мажилисе в первом чтении.
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