Депутат мажилиса Марат Башимов возмутился, что на сайте Высшей аудиторской палаты до сих пор нет результатов проверок, проведенных с 2022 года, передает BaigeNews.kz.

По его словам, последнее аудиторское заключение датируется 11 августом 2022 года.

"Мы не видим полных результатов проверок Высшей аудиторской палаты по сельскому хозяйству, ОСМС, "Назарбаев университет". Данный вопрос я поднимал на Правительственном часу в мажилисе Парламента 27 января текущего года по вопросам ОСМС. Тогда член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов упомянул о существовании каких-то критериев, согласно которым информация по аудиторским проверкам может быть отнесена к категории ДСП", - сказал мажилисмен, зачитывая свой депутатский запрос.

Башимов напомнил, что в декабре 2024 года в СМИ появились сообщения о неэффективном расходовании 73 млрд тенге в "Назарбаев Университете". Однако, полная информация о результатах аудиторской проверки не была опубликована. При этом, руководство вуза публично комментировала результаты проверки, что вызывает недоумение относительно причин ограничения доступа к полной информации.

"Получается, интересная логика у аудиторов. Деньги государственные, то есть народные, деятельность социально-важная, но она каким-то образом засекречена. Коллеги, вопросы образования, медицины и социальной сферы никоим образом не могут быть засекречены, это же не военный, даже не правоохранительный бюджет", - заявил депутат.

Марат Башимов отметил, что во всем мире бюджетные отчеты открытые и прозрачные.