Депутат оценил риски для экологии Балхаша в случае строительства АЭС

Почему атомные реакторы поколения III+ безопасны для населения и экологии, редакции BaigeNews.kz рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев.

Площадкой для возможного строительства АЭС выбран поселок Улькен, расположенный на берегу водоема. Спикер подробно остановился на анализе рисков связанных с озером Балхаш.

"Оно бессточное. Представьте себе пиалу наполненную водой. Ежегодно из нее испаряется порядка 30%. По выкладкам ученых-ядерщиков, испарения от АЭС, которую возможно построят в Казахстане, составят 0,3-0,4% от названных выше 30%. Поэтому опасности никакой нет. Если через 50 лет ситуация изменится, то возможны сухие градирни, то есть без использования воды. Но и, конечно, вода радиоактивная ни в коем случае не будет попадать в озеро Балхаш. Теперь представьте себе двигатель внутреннего сгорания в автомобиле. Систему охлаждения. Мы заливаем тосол в радиатор и система охлаждения работает. Когда испаряется вода, мы доливаем туда тосол. Вот примерно так же работает и охлаждение атомной станции", - привел пример депутат.

Таким образом, ни о каких прямых попаданиях воды из атомной станции в озеро не может быть и речи, говорит Сергей Пономарев. Тем более, что вода там дистиллированная, химизированная и обработанная. Она будет доливаться внутрь системы, строго по определенным правилам. Охлаждаться будет только второй контур.

"Что касается самого реактора: мы знаем, что это III+. Сорок процентов стоимости реактора – это его безопасность. То есть, он выдерживает попадание самолета в 700 тонн, землетрясение, наводнение. Влияние человеческого фактора, как это было на Фукусиме, минимально. И возможность аварии 1 на 10 миллионов", - рассказал Сергей Пономарев.

Кроме того, на случай, если авария все же случится, продолжил спикер, предусмотрен мощнейший 20-ти сантиметровый саркофаг из стали. Станция останется на месте, так как будет находиться в углублении. Радиация не пройдет сквозь защитные стены.

Тем не менее, страхи населения понятны, отмечает депутат. Атомная бомба была рождена в Казахстане. Однако сегодня мы говорим о созидательной энергии низкообогащенного атома.

"Эти реакторы действуют в 31 стране мира. Их более 400. Строительство в Казахстане, если люди проголосуют за АЭС, будет вестись под контролем МАГАТЭ. Возможность коррупции и безалаберности минимальна", - подытожил Сергей Пономарев.

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