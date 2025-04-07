Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что после его публикации о поправках к Налоговому кодексу поступило много вопросов. Особенно — зачем освобождать от НДС лекарства, медицинские услуги, книги и операции по переводу с карты на карту, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим народный избранник постарался пояснить данные предложения.

"Мы предлагаем сохранить действующую нулевую ставку НДС на лекарства и медицинские услуги, особенно в случае тяжёлых, хронических и жизнеугрожающих заболеваний - онкология, диабет, аутоиммунные и редкие и многие другие болезни. Почему? Потому что любое повышение налога = рост цен. А в случае с лекарствами это удар по самым уязвимым - по больным и их семьям. Это не просто социальная мера — это этический выбор. Мы не можем допустить, чтобы жизненно важное лечение становилось недоступным из-за налоговой нагрузки", - отметил Аймагамбетов.

По его словам, таргетные препараты от рака или лекарства при редких заболеваниях и так стоят дорого. Введение 16% НДС - это моментальное подорожание.

Второй вопрос касался отечественных книг и анимации.

"НДС на книги = удорожание продукции наших авторов. Мы с одной стороны говорим, что дети мало читают, нужно популяризовать казахскую литературу, и с другой стороны, повышать ее стоимость посредством повышения НДС - нелогично. Освобождение от НДС — это сигнал: культура важна. Нам нужно производить смыслы, поддерживать казахстанских авторов, переводчиков, художников. То же самое касается и казахстанской анимации — мультфильмов на государственном языке очень мало, индустрия только начинает развиваться. Она нуждается не в налогах, а в поддержке", - заявил он.

Третий вопрос касался финансовых услуг.

"Многие не знают, но в большинстве стран НДС на финансовые услуги не взимается — и не случайно. У нас пока тоже так. Если ввести НДС на банковские переводы, карточки, пенсионные операции - это приведёт к удорожанию базовых сервисов для всех. Сейчас ты переводишь деньги, например, с Халық банка в Kaspi — платишь, скажем, 200 тенге комиссии. Если ввести НДС — может добавиться до 32 тенге. Комиссии вырастут, особенно по массовым переводам. Могут пострадать: пенсионеры, студенты, родители, малый бизнес", - поясняет мажилисмен.

Депутаты предлагают адресный, дифференцированный подход.

По словам Асхата Аймагамбетова, нельзя одинаково облагать налогом покупку лекарств и ставки в казино.

"Поэтому, при этом мы предлагаем повысить налоги на букмекерские конторы и казино, ввести акцизы на трансжиры, увеличить КПН для банков и отменить необоснованные льготы для крупных компаний. Речь не о том, чтобы освободить “всех от всего”. Речь - о разумной, справедливой и сбалансированной налоговой политике как требует Глава государства", - добавил он.

Обсуждение продолжается. Поправок очень много - по порогу для постановки на учёт НДС, по ставкам КПН, по разным отраслям.