Депутат обвинил правительство в неспособности эффективно планировать бюджет

Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов обвинил правительство нашей страны в устойчивой неспособности к эффективному планированию бюджета, передаёт BaigeNews.

"По результатам прошедших лет, каждый отчетный период закрывается с дефицитом бюджета, который из года в год только растет. Перекрывает правительство этот дефицит займом. Причем объемы заемных средств в разы превышает суммы дефицита бюджета, что впрочем не в силах воспрепятствовать уже традиционному окончанию отчетного периода с дефицитом средств с большим, чем в предыдущий отчетный период, размером", - заявил он.

По его словам, за три года уровень дефицита бюджета с отметки 2 трлн тенге превысил уже более 3 трлн тенге. Так, с каждым годом уровень государственного долга непропорционально растет по отношению к уровню ВВП.

"Согласно представленным данным по части налоговых поступлений недобрали 10%. Неналоговые поступления перебрали аж на 450%. Ничем не объяснимо и снижение уровня продажи основного капитала, который в сравнении с 2022 годом упал, аж на 90%. В масштабах планирования и реализации государственной бюджетной политики, подобная нестабильность, мягко говоря недопустима!", - сказал депутат.

Он отметил, что несмотря на очевидную нехватку бюджетных средств и ежегодный дефицит на отчетный период, правительство настойчиво разрабатывает и утверждает фактически "неподъемные" национальные проекты, на которые выделяются миллиарды.

Народный избранник считает, что настало время для кардинально нового подхода к вопросам формирования бюджета и разработки эффективных форм управления ими.