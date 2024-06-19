Депутат о дорогах в Казахстане: Туристы быстро забывают впечатления от отдыха

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании палаты рассказал, почему в Казахстане не удаётся развить туристическую отрасль, передаёт BaigeNews.kz.

"Уже не раз было сказано о нехватке мест в туристической сфере, о недоступности отдыха из-за его стоимости, несоответствии качества цене, плохом сервисе, неразвитости инфраструктуры. Туризм – это возможность укрепить здоровье, источник дохода, это тысячи новых рабочих мест. Но доходы от туризма в нашей стране ничтожны: за последние четыре года доля туризма в структуре экономики значительно сократилась и составила всего 3%, что в три раза ниже среднего показателя по миру. В итоге, несмотря на хорошее географическое расположение, разнообразную природу, богатое и уникальное историко-культурное наследие, потенциал в сфере туризма используется не в полной мере", - считает Жанбыршин.

По его словам, некачественные дороги затрудняют доступ к отдалённым туристическим местам.

"Проехавшись по разваленным дорогам, пассажиры быстро забывают о впечатлениях от отдыха и больше не хотят возвращаться туда. Дорога к знаменитому Алаколю всё ещё не полностью отремонтирована. Кроме того, летом из-за большого потока отдыхающих не хватает билетов на поезда. Большинство пассажирских вагонов изношены, а поездов туристической категории и вовсе нет. Про автобусы, перевозящие туристов, мы уже давно забыли", - перечислил проблемы мажилисмен.

На этом фоне, добавил он, цены на авиабилеты растут и становятся недоступными для обычных отдыхающих.

Ранее заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы в СЦК рассказал, могут ли ужесточить в Казахстане контроль в сфере перевозки туристов.