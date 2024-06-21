Депутат назвал провальной бюджетную политику правительства Казахстана

Мажилисмен Елнур Бейсенбаев раскритиковал бюджетную политику правительства и указал на слабое планирование, передаёт BaigeNews.kz.

“Запланированная доходная часть бюджета в 2023 году по налоговым поступлениям исполнена только на 90,4%. Например, не поступили в бюджет более 1 триллиона тенге от корпоративного подоходного налога. Получается, наше Правительство живет детскими мечтами. Если у нас Правительство не может четко запланировать и по итогам выясняется о нехватке целого триллиона тенге, то это говорит о провале бюджетной и фискальной политики Правительства. Один триллион – это не десять и даже не сто миллиардов тенге!”, - возмутился депутат.

Кроме того, по итогам года долг Правительства перед бизнесом по возврату НДС составлял более 1,2 миллиарда долларов.

“Помимо этого, трансферт на весь 2024 год из Нацфонда в размере более 2 триллионов тенге уже потрачен. Нас пугают опасения о том что, при утверждении нового трехлетнего бюджета осенью Правительство вновь запросит новый триллионный трансферт. Что чревато последствиями. Эти данные указывают на слабое планирование со стороны Правительства”, - отметил Елнур Бейсенбаев.

Кроме того он отметил, что президент дал конкретное поручение создать до 2029 года 3,3 миллиона новых рабочих мест или ежегодно не менее 470 тысяч рабочих мест. Несмотря на то, что 40% государственного бюджета уходит в социальную сферу, около 80% создаваемых новых рабочих мест являются временными.