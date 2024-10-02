Депутат назвал главные преимущества атомной энергетики для Казахстана

Увеличение производственных мощностей, рост доходности бюджета и уровня жизни населения. Таким депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев видит мультипликативный эффект, который может оказать строительство первой АЭС в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Председатель партии "Ак Жол" подчеркивает, что энергетические мощности являются важнейшим элементом развития производственного и экономического потенциала любой страны.

"Не буду говорить о том, какой у нас сегодня дефицит электроэнергии сложился. Всем это известно, в особенности нам, как партии отечественных промышленников. Мы знаем сколько случаев, когда инвестиционные проекты вынуждены простаивать из-за отсутствия техусловий для подключения энергетических мощностей. Приведу пример, когда наша партия пригласила министра энергетики и руководителя компании "Казахстанские атомные электрические станции" обсудить эти вопросы на пленуме национального совета. Мы задали вопрос: "Сколько сегодня составляет дефицит электроэнергии по инвестпроектам"? То есть тем, что стоят в плане, но не могут реализоваться из-за отсутствия энергообеспечения. Министр ответил, что он равен 8 гигаваттам", - рассказал Азат Перуашев.

По мнению парламентария эта цифра негативно влияет на внедрение инноваций, привлечение инвестиций и запуски новых производств, продолжил Азат Перуашев. В том числе поэтому талантливая молодежь, что обучаются хоть у нас, хоть зарубежом, не может найти применения своим талантам. Выпускники вынуждены работать не по специальности или даже уезжать из страны. И это касается не только энергетики, а всего спектра экономики. Поскольку из-за дефицита энергетических мощностей новые проекты не запускаются практически по всем ее секторам.

"Одна из причин в том, что не открываются новые производства, прежде всего технологичные. Поэтому я считаю, что развитие атомной энергетики, причем речь не про одну АЭС, подарит нам возможность ускоренного производственного развития, появления новых проектов и реализации инвестиций. Мы сможем привлекать инвесторов и осваивать новые продукты, которых раньше не было в стране. Это скажется в первую очередь на технологичном росте экономики, на росте ее оборотов и доходности. Поскольку расширяется налогооблагаемая база", - рассказал Азат Перуашев.

Еще одним плюсом, по мнению депутата, станет и рост числа квалифицированных рабочих мест с другим уровнем дохода. Здесь решится и вопрос трудоустройства молодежи. Параллельно стоит ожидать развития науки и технологий.

"Более того, сама атомная энергетика подразумевает за период строительства подготовку квалифицированных специалистов. Не просто теоретиков, в таких, кто имел бы необходимый производственный опыт на других зарубежных станциях. Появится целый слой образованных научных кадров. Посмотрите, кто сегодня входит в пул стран использующих ядерную энергетику? Это все сильные развитые страны: США, Великобритания, Япония, Корея, Франция и так далее. Вхождение в этот список означает, что Казахстан движется вперед, в будущее, вместе со всей цивилизацией. Есть хорошая пословица: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни, а потому, что появились другие технологии". У нас сегодня стоит выбор: остаться в эпохе каменного угля или все-таки идти со всем человечеством в новую энергетическую эпоху", - подытожил председатель партии "Ак Жол".

Технологический прогресс на первых порах всегда в встречает непонимание и опасения в обществе, напомнил Азат Перуашев. В Казахстане есть не только накопленные знания, но и действующие реакторы. Сегодня, считает депутат, наша страна готовится совершить новый шаг, опираясь на накопленный опыт.