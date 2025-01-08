Депутат от фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе Ирина Смирнова в ходе рабочей поездки в город Алматы ознакомилась с ходом работы теплоэлектроцентрали №1 (ТЭЦ-1), передаёт BaigeNews.kz.

Посещение ТЭЦ-1 прошло в рамках партийного контроля за экологическими проблемами в регионах с учётом их особенностей в

соответствии с предвыборной программой НПК. В ходе визита Ирина Смирнова ознакомилась с работой автоматизированной системы мониторинга эмиссий (АСМ), установленной на источниках АО "АлЭС" (ТЭЦ-1). Система направлена на повышение прозрачности экологического контроля и снижение вредных выбросов в атмосферу.

"С 2017 года ТЭЦ перешла на газ. Это снизило выбросы вредных веществ в десятки раз. Организована и налажена системная работа по обеспечению города теплом. Однако есть проблемы с кадрами. Можно сказать, здесь работают семейные династии, которые посвятили жизни служению этому важному делу. Выпускники университетов, колледжей практически не приходят на производство", – отметила депутат.

Мажилисвумен обсудила с руководством теплоэлектроцентрали возможность сбора таких газов, как СО2, выбрасываемых даже в

небольшом количестве, для использования на предприятиях города. Это может поспособствовать более качественной очистке воздуха, а также получению прибыли самим энергетическим предприятием.

Были рассмотрены и другие вопросы, связанные с обеспечением кадров, реализацией экологических инициатив и возможностями внедрения передовых технологий для улучшения экологической обстановки в мегаполисе. НПК продолжает уделять особое внимание вопросам экологической безопасности, стремясь к улучшению качества жизни граждан.

Напомним, ранее аким ВКО заверил, что ситуация с ТЭЦ в Риддере не повторится.