Депутат маслихата Алматы возглавила городское Управление общественного здравоохранения

В Алматы назначили и.о. руководителя Управления общественного здравоохранения. Ведомство возглавила Асия Аканова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Соответствующее распоряжение подписал аким города Ерболат Досаев.

Асия Аканова родилась в 1987 году, она выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы "Болашак", окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности "общая медицина" (2016).

Кроме того, Аканова окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности местное и государственное управление (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

"Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой", - проинформировали в акимате Алматы.

С 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы.

С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Вместе с тем до сегодняшнего дня она продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.

Ранее сообщалось, что двух высокопоставленных полицейских назначили в Алматинской области.