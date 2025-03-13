Цель Национального курултая в том, чтобы продвинуть идеи, которые поддердживает все общество, передает BaigeNews.kz.

Таким мнением на полях рабочих сессий проходящих сегодня в городе Щучинск поделился депутат Мажилиса Парламента РК Максим Рожин. Он принмает участие в Курултае в четвертый раз. На заседании, по его словам, собираются люди с разными взглядами, поэтому для решения проблем необходимо выстраивать диалог.

"Я уверен, что, как и в прошлый раз, будет подниматься очень много вопросов касательно развития культуры. Наши коллеги говорили о книгопечатание, издании книг на государственном языке. Очень много проблем было. Поддержка работы Домов культуры по инициативе Президента, которые должны открываться в регионах и становиться площадками для проведения досуга и получения новых навыков", - рассказал Максим Рожин.

Самого депутата больше всего сегодня волнует феномен нетерпимости и отсутствия этики в обществе. Максим Рожин не понимает, почему в ежедневных новостных сводках так много событий связано с насилием. Поэтому он намерен поднять этот вопрос во время обсуждения на одной из сессий.

"Уже это превращается в некое переживание для родителей. Например, я отправляю своего сына и, конечно, боюсь, что ему кто-то встретится на дороге, будет непонятные вещи делать или неэтично себя вести. Я считаю, что это одна из опасностей. У нас Президент озвучивал очень много ценностей, но в рамках этих ценностей, как мы дальше будем выстраивать работу? Мне тоже кажется, это актуальная вещь", - заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Президент примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

Впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау.

Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Напомним, предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.