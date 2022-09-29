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  • Депутат и министр поспорили о том, почему импорт вдвое превысил экспорт в Казахстане
wikiwand.com Сегодня, 13:31
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Фото: wikiwand.com

Депутат и министр поспорили о том, почему импорт вдвое превысил экспорт в Казахстане

Сенатор Мурат Бактиярулы посчитал, что страны ЕАЭС ограничивают реализацию казахстанского товара, передаёт BaigeNews.kz.

"Безусловно, ЕАЭС открыл дорогу на рынок с 187 миллионами человек. Но, к сожалению, члены союза в торговле и товарообороте действуют, исходя из личных интересов. И очень много положений, где они принимают нас не как за партнёров, а как за своих конкурентов. Сейчас 94 процента приходится на долю России из всего товарооборта с Казахстаном. И Россия как крупный партнёр ставит много ограничений и препятствий. За последние пять лет наш импорт превысил экспорт в два раза. И здесь разница составляет 44 миллиарда долларов, и это отрицательное сальдо в платёжном балансе. Почему мы много покупаем у ЕАЭС, а продаём мало?" - спросил Мурат Бактиярулы у вице-премьер-министра Серика Жумангарина на пленарном заседании Сената.

Он ответил, что товарооборот со всеми государствами растёт, за семь месяцев он составил 12,6 миллиарда долларов с приростом в 4,8 процента.

"Конечно, импорт растёт, потому что многие завозят готовые товары, а мы направляем, допустим, нефть, газ и тому подобное. Сырьё. Почему так? Мы сами знаем, что нам нужно развивать перерабатывающую отрасль, промышленность. В своё время были утверждены программы по индустрии, сельскому хозяйству. Это связано не с ЕАЭС, а с нашими внутренними возможностями. ЕАЭС не ставит никаких оганичений и препятствий. А в Казахстане, чтобы бороться с ограничениями, есть специальные механизмы, инструменты, министерства, которые этим занимаются. Если с нашей стороны есть предложения, они всегда нас поддерживают. Всё зависит от нас. Если готовая продукция есть, будет рост. Продовольственные продукты (всегда нужны. - авт.), везде есть дефицит. Все запрашивают муку, зерно казахстанское, мясо. Не только в ЕАЭС, недавно я был в Узбекистане, у них тоже есть спрос", - сказал Серик Жумангарин.

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#ЕАЭС #международные отношения
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 13:31
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