Депутат и министр поспорили о том, почему импорт вдвое превысил экспорт в Казахстане

Фото: wikiwand.com

Сенатор Мурат Бактиярулы посчитал, что страны ЕАЭС ограничивают реализацию казахстанского товара, передаёт BaigeNews.kz.

"Безусловно, ЕАЭС открыл дорогу на рынок с 187 миллионами человек. Но, к сожалению, члены союза в торговле и товарообороте действуют, исходя из личных интересов. И очень много положений, где они принимают нас не как за партнёров, а как за своих конкурентов. Сейчас 94 процента приходится на долю России из всего товарооборта с Казахстаном. И Россия как крупный партнёр ставит много ограничений и препятствий. За последние пять лет наш импорт превысил экспорт в два раза. И здесь разница составляет 44 миллиарда долларов, и это отрицательное сальдо в платёжном балансе. Почему мы много покупаем у ЕАЭС, а продаём мало?" - спросил Мурат Бактиярулы у вице-премьер-министра Серика Жумангарина на пленарном заседании Сената.

Он ответил, что товарооборот со всеми государствами растёт, за семь месяцев он составил 12,6 миллиарда долларов с приростом в 4,8 процента.