Депутат Базарбек: Возвращено 12 млн гектаров земли народу
В общественном сознании закрепляется то, что земля не продается, считает депутат.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В результате проводимых политических реформ в государственную собственность Возвращено 12 млн гектаров. Об этом на заседании Мажилиса сообщил депутат Бакытжан Базарбек, передает BaigeNews.kz.
"В настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. Уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектара распределены среди населения.
И это не просто сухие цифры. За каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление", - сказал депутат.
Он добавил в заключении, что в общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается.
Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи отметил, что национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом