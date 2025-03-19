В результате проводимых политических реформ в государственную собственность Возвращено 12 млн гектаров. Об этом на заседании Мажилиса сообщил депутат Бакытжан Базарбек, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время проводится большая и сложная работа по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельхозземель. Уже возвращено 12,1 млн гектаров, из них 4,9 млн гектара распределены среди населения. И это не просто сухие цифры. За каждым судебным решением стоят конкретные люди, которые на своем примере убедились, что справедливость есть и государство серьезно взялось за ее восстановление", - сказал депутат.

Он добавил в заключении, что в общественном сознании и политической практике закрепляется то, что земля не продается.

Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи отметил, что национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.