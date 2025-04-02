За последние 5 лет число мошеннических действий возросло в 1,5 раза. В 2024 году зарегистрировано более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 млрд тенге. При этом раскрываемость интернет-мошенничеств составляет лишь 36%. Об этом заявил в соем депутатском запросе Бакытжан Базарбек, передает BaigeNews.kz.

"Особую тревогу вызывает рост числа случаев оформления кредитов с использованием чужих документов и различных махинаций для кражи личных данных. Жертвы мошеннических действий сталкиваются с серьезными последствиями, включая испорченную кредитную историю, необходимость судебных разбирательств для доказательства своей непричастности", - говорит депутат.

По его словам, помимо самих мошенников не последнюю роль в совершении мошеннических махинаций играют так называемые "дропперы" - помощники по обналичиванию преступных денег, статус и ответственность которых законодательно не урегулированы.

"Этот изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время "мочить" не только мошенников, но этих дропперов", - заявил мажилисмен.

Уже сейчас, в рамках законопроектов по регулированию финансового рынка, депутатами внесены нормы о введении периода "охлаждения" (двадцать четыре часа) при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов. Кроме того, предлагается установить обязательное присутствие в отделении финансовой организации при первичном получении онлайн-займа.

Также предлагается установить требование для банков и МФО по заключению договора займа с отдельными категориями физических лиц, в частности не достигших 21 года и старше 55 лет, только после получения их письменного согласия.

Бакытжан Базарбек предлает ввести в статью четкие определения терминов "обман" и "злоупотребление доверием", а также перечень конкретных видов мошеннических действий. Детализировать виды мошенничества, совершаемых в информационной сфере, и ввести определения для таких преступлений.

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