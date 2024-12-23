Депутат Аймагамбетов высказался о травме учителя при установке ёлки
Педагог получил серьезные травмы.
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Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что ситуацию, которая произошла в Семее, рассматривать как простую "ошибку" нельзя, передаёт BaigeNews.kz.
"В Семее учителей привлекли к установке новогодней елки, в результате чего один из наших коллег получил серьезные травмы. (...) Необходимо жестко пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям. Это не только демонстрация неуважения к профессии, но и грубое нарушение закона", - говорится в посте Telegram-канала депутата.
Аймагамбетов указал на необходимость следующих действий:
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Проведение тщательного расследования на региональном уровне и привлечение виновных к ответственности.
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Усиление контроля за соблюдением законодательства министерством.
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Строгого соблюдения закона руководителями образовательных учреждений и органами управления образованием.
Народный избранник напомнил, что президент неоднократно подчеркивал важность соблюдения прав педагогов.
"Факт, что министерство оперативно отреагировало и взяло эту ситуацию под контроль, внушает надежду", - отметил депутат.
Асхат Аймагамбетов также пожелал пострадавшему учителю скорейшего выздоровления.
Напомним, учитель пострадал во время оформления новогодней ёлки в Семее. Расследование взял под контроль министр просвещения.
В управлении образования начали проверку по данному случаю.
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