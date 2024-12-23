Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что ситуацию, которая произошла в Семее, рассматривать как простую "ошибку" нельзя, передаёт BaigeNews.kz.

"В Семее учителей привлекли к установке новогодней елки, в результате чего один из наших коллег получил серьезные травмы. (...) Необходимо жестко пресекать такие устаревшие практики, как принудительное участие педагогов в установке новогодних елок, уборке улиц или других мероприятиях, не имеющих отношения к их прямым обязанностям. Это не только демонстрация неуважения к профессии, но и грубое нарушение закона", - говорится в посте Telegram-канала депутата.

Аймагамбетов указал на необходимость следующих действий:

Проведение тщательного расследования на региональном уровне и привлечение виновных к ответственности. Усиление контроля за соблюдением законодательства министерством. Строгого соблюдения закона руководителями образовательных учреждений и органами управления образованием.

Народный избранник напомнил, что президент неоднократно подчеркивал важность соблюдения прав педагогов.

"Факт, что министерство оперативно отреагировало и взяло эту ситуацию под контроль, внушает надежду", - отметил депутат.

Асхат Аймагамбетов также пожелал пострадавшему учителю скорейшего выздоровления.

Напомним, учитель пострадал во время оформления новогодней ёлки в Семее. Расследование взял под контроль министр просвещения.

В управлении образования начали проверку по данному случаю.