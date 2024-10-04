Депутат Айдос Сарым развеял мифы об атомной энергетике

Атомная энергия может стать для Казахстана очередной вехой, открывая путь к новым индустриям и возможностям. Своим мнением о развитии ядерных технологий и отрасли в целом, депутат Мажилиса парламента Айдос Сарым поделился с корреспондентом й BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что тепловые электростанции в Казахстане сильно изношены. События прошлых лет, произошедшие в Экибастузе и Риддере наглядно показали, к чему может привести эта ситуация. Повторения такого никто не хочет, поэтому сейчас настало время задуматься о новых источниках энергии.

"Одна из больших правд нашей жизни заключается в том, что сегодня мы энергетически зависимая страна. И поэтому вынуждены откладывать сотни инвестпроектов, связанных с расширением мощностей. Вот у нас часто власть критикуют за то, что она, якобы, не строит фабрик, заводов, теплиц. Но у нас нет возможности. Только в Жамбылской области отложены проекты на 200 миллиардов тенге. Инвесторы пришли и уходят, только потому, что нет электрических мощностей, акиматы не дают техусловия. То же самое в Алматинской области и других регионах", - объяснил Айдос Сарым.

При этом основная часть электроэнергии до сих пор добывается через угольную генерацию, продолжил спикер. Помимо того, что это вредно, в скором времени может иметь экологические и экономические последствия. Депутат рассказал, что казахстанцы до сих пор опасаются атомных технологий и даже привел в пример общение со студентами.

"Задали вопрос, что делать, если будет взрыв? Я объяснил, что бояться нечего. Из одного и того же металла можно сделать и оружие, и полезный предмет. То же самое здесь. Есть разница между мегатоннами и мегаваттами. Мы живем в атомный век, у нас половина сложного оборудования, которое мы закупаем для поликлиник, так или иначе радиационное. Когда мы говорим об атомной станции, должен в голове появляться не ядерный гриб, а электрические провода, включенные компьютеры, плиты и другая техника", - продолжил депутат.

Айдос Сарым заметил, что в Казахстане предлагают строить водно-водяной реактор. Их в мире 214 из 400 с лишним действующих. За все годы эксплуатации с ними не произошло ни одного значимого инцидента. По мнению депутата это говорит о надежности этой технологии.

"У нас в Алматы, буквально в 15-20 километрах, стоит водно-водяной реактор в Институте ядерной физики. Он научно-производственный, решает народно-хозяйственные проблемы, то есть производит лекарства, целые процедуры, которые уже направлены на развитие нашей экономики. А этот реактор был построен порядка 60 лет назад. Его каждый год проверяют специалисты МАГАТЭ. Несколько раз в год просто так, без приглашения приходят. Людям, живущим вокруг, раздали дозиметры. Ежедневно там снимают фон. Никаких проблем нет", - продолжил депутат.

Еще один волнующий Айдоса Сарыма вопрос – множество фейков, связанных с будущим Балхаша. Главный из них, что водоем будет уничтожен. Однако забор воды из озера произведут лишь раз. И сливать обратно ядерные отходы тоже никто не собирается.