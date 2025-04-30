В ходе обсуждения законопроекта по реформированию Фонда обязательного медицинского страхования депутат Мажилиса Мурат Абенов выразил резкую критику в адрес фонда и Минздрава, заявив о системной непрозрачности и отсутствии должного контроля над расходованием бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

"ФОМС сам себя проверяет, сам выделяет средства, сам заключает договоры и сам решает, что делать с нарушителями. Итог — миллиарды утекают, а ни министерство, ни общество об этом даже не узнают. Если бы не ВАП, мы бы и сейчас не знали о масштабах разворовывания", — заявил Абенов.

Он привёл конкретный пример.

"По словам депутата Бакытжана Базарбека, две поликлиники в Астане получили избыточное финансирование — 199 и 218 миллионов тенге за неоказанные услуги. При этом нарушения были квалифицированы как незначительные дефекты, а средства остаются у медорганизаций. "В другой сфере это квалифицировалось бы как уголовное преступление. Почему счета не арестованы? Почему эти клиники продолжают работать?" — возмутился Абенов.

Депутат также обвинил Минздрав в бездействии и уклонении от ответственности.

"Вы говорите, что министерство тут ни при чём. Почему до сих пор дела не переданы в правоохранительные органы? Почему бывший руководитель ФОМС, подписавший акты и не вернувший деньги, просто ушёл с должности без последствий?" - отметил депутат.

В ответ министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что предложения депутатов по реформированию ФОМС находятся на рассмотрении правительства. Также она отметила, что уже ведётся пересмотр кодов дефектов, ужесточён контроль за закупом услуг и с 1 июля 2025 года будет внедрена система автоматического дефектования для мониторинга всех медуслуг.

Несмотря на заявления о проводимых реформах, депутаты продолжают настаивать на необходимости уголовной ответственности за нецелевое использование средств фонда и усиления роли правоохранительных органов в расследовании уже выявленных нарушений.