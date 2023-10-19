Депозиты казахстанцев выросли на 42 млрд тенге за месяц

Вклады населения в казахстанских банках выросли на 0,2% или на 42 млрд тг за месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Доля вкладов населения от всего совокупного объёма банковских вкладов составила уже 56,5%, против 50,3% год назад и 38,7% десятью годами ранее.

По данным аналитиков, рост держателей депозитов физлиц произошел у ForteBank: плюс 2,3% за месяц, до 783,2 млрд тг.