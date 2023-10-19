Депозиты казахстанцев выросли на 42 млрд тенге за месяц
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Вклады населения в казахстанских банках выросли на 0,2% или на 42 млрд тг за месяц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
Доля вкладов населения от всего совокупного объёма банковских вкладов составила уже 56,5%, против 50,3% год назад и 38,7% десятью годами ранее.
По данным аналитиков, рост держателей депозитов физлиц произошел у ForteBank: плюс 2,3% за месяц, до 783,2 млрд тг.
"На втором месте среди крупнейших банков по месячному росту розничных вкладов расположился Jusan Bank: плюс 1,3%, до 639,5 млрд тг. Практически с таким же приростом в тройку лучших вошёл и Банк Фридом Финанс Казахстан, увеличивший объём депозитов физлиц до 446,9 млрд тг.
В топовой десятке в месячной динамике в плюсе восемь банков, в целом по сектору — 18 из 21 БВУ РК", - пишет издание.