Депозиты казахстанцев не будут облагаться налогами – Куантыров

В Правительстве отказались от идеи облагать налогами депозиты казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам главы миннацэкономики Алибека Куантырова, что ранее рассматривался вопрос внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога для депозитов и инвестиций в ценные бумаги. Однако сейчас этот вопрос не обсуждается.

Глава ведомства также сообщил, что жителям страны, чей годовой доход превышает 40 млн тенге, предлагается платить повышенный индивидуальный подоходный налог.

"У нас один из подходов Налогового кодекса – справедливость. По ИПН у нас раньше было 4 категории: 5%, 10%, 15% и 20%. Сейчас предлагаем дополнительно 15% ввести, потому что мы это обсудили с инвесторами, это не так много. 12 тысяч налогоплательщиков физических, которые получают зарплату выше 40 млн тенге в год. Если они будут зарабатывать 50 млн в год, он за разницу в 10 млн тенге заплатит 15%. Очень мягко. Были сомнения, что опять будут в тень уходить, но такого не будет, потому что 12 тысяч человек работают в высокодоходных отраслях экономиках", - сказал Куантыров в кулуарах Сената.

Он также сообщил, что объекты дорогостоящего имущества, купленные в кредит, будут облагать налогом на роскошь. По словам Алибека Куантырова, в число таких налогоплательщиков попадут только те, у кого есть дорогие автомобили, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности и элитная недвижимость. Он подчеркнул, что налог не коснется отдельных видов цифровой техники, таких как смартфоны или ноутбуки.