Департамент юстиции ВКО незаконно препятствовал развитию инвестиционного проекта

Прокуратура Восточно-Казахстанской области доказала, что Департамент юстиции региона незаконно препятствует развитию инвестиционного проекта, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что АО "Востокмашзавод" самостоятельно подавало обращение по разрешению проблемного вопроса к судоисполнителям и в техническую поддержку автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства. Но положительных результатов это не дало.

Бездействие судебных исполнителей, наложенные аресты препятствовали развитию его деятельности и реализации инвестиционного проекта.

Тогда АО обратилось в прокуратуру. И здесь установили, что несмотря на прекращение исполнительных производств и отсутствие компании в Едином реестре должников, аресты и запреты на счета и имущество общества не сняты.

Только после вмешательства прокуратуры области Департаментом юстиции ВКО приняты меры по снятию ограничений со счетов и имущества АО "Востокмашзавод".