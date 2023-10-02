Департамент юстиции ВКО незаконно арестовал счета АО "Востокмашзавод"
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Прокуратура Восточно-Казахстанской области доказала, что Департамент юстиции региона незаконно препятствует развитию инвестиционного проекта, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что АО "Востокмашзавод" самостоятельно подавало обращение по разрешению проблемного вопроса к судоисполнителям и в техническую поддержку автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства. Но положительных результатов это не дало.
Бездействие судебных исполнителей, наложенные аресты препятствовали развитию его деятельности и реализации инвестиционного проекта.
Тогда АО обратилось в прокуратуру. И здесь установили, что несмотря на прекращение исполнительных производств и отсутствие компании в Едином реестре должников, аресты и запреты на счета и имущество общества не сняты.
Только после вмешательства прокуратуры области Департаментом юстиции ВКО приняты меры по снятию ограничений со счетов и имущества АО "Востокмашзавод".
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